Xã hội

Khởi động dự án cộng đồng “Vượt sóng”

Ngày 19-11, Nhà Văn hóa Thanh Niên chính thức công bố dự án cộng đồng “Vượt sóng”, nhằm mục đích thay đổi nhận thức về người khuyết tật theo hướng tích cực, tôn trọng và công bằng; tạo điều kiện thuận lợi để họ tự tin hòa nhập, phát huy năng lực cá nhân.

AIMG_9625.jpg
Ban cố vấn dự án "Vượt sóng" ra mắt

Theo ban tổ chức, dự kiến khoảng hơn 50 đơn vị giáo dục tham gia, gồm các đơn vị công lập, ngoài công lập, trung tâm, trường học nuôi và giáo dục trẻ cơ nhỡ, cô nhi và khuyết tật.

Dự án kéo dài trong 5 năm, từ 2025 đến 2030, trọng tâm tại TPHCM. Đối tượng thụ hưởng gồm: thanh thiếu niên khuyết tật tại trường, hội, nhóm, mái ấm tình thương; văn nghệ sĩ khuyết tật trong nhiều lĩnh vực; các nhóm, hội, đội người khuyết tật quốc tế đang sinh sống tại Việt Nam.

Dự án gồm 5 hoạt động chính: Tổ chức hội thảo và đối ngoại chính sách về người khuyết tật; chiến dịch truyền thông thay đổi nhận thức cộng đồng; xây dựng không gian khởi nghiệp và phát triển kinh tế cho người khuyết tật; chương trình học bổng và nuôi dưỡng tài năng; lễ hội “Vượt sóng”.

Đặc biệt, lễ hội “Vượt sóng” được tổ chức nhằm tôn vinh người khuyết tật quy mô toàn thành phố, lan tỏa tinh thần “Không giới hạn”, kết nối cộng đồng và ghi nhận những đóng góp tích cực của họ.

AIMG_9628.jpg
GS.TS Nguyễn Đông Phong chia sẻ về dự án

Theo GS.TS Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược dự án “Vượt sóng”, nguyên Chủ tịch - Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TPHCM, đây là dự án cộng đồng hướng đến việc lan tỏa góc nhìn tích cực và đầy cảm hứng về người khuyết tật. Với thông điệp "Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ", ban tổ chức mong muốn tạo ra một không gian để mọi người cùng lắng nghe, chia sẻ và đồng hành với những hành trình nghị lực ấy.

TIỂU TÂN

Từ khóa

Dự án Vượt sóng Nhà Văn hóa Thanh Niên người khuyết tật lễ hội “Vượt sóng”

