Khánh Hòa: Đèo Ngoạn Mục tiếp tục sạt lở, hạn chế phương tiện qua lại

Trưa 19-11, UBND xã Lâm Sơn (tỉnh Khánh Hòa) thông tin, mưa lớn kéo dài, khu vực đèo Ngoạn Mục (còn gọi là đèo Sông Pha, quốc lộ 27) xuất hiện khoảng 10 điểm sạt lở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

VIDEO: Đèo Ngoạn Mục nối Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục sạt lở

Cụ thể, trong đêm 18-11, đèo Ngoạn Mục xuất hiện 6 điểm sạt lở; đến sáng 19-11, tiếp tục có thêm 4 điểm sạt lở, đất đá tràn xuống đường. Hiện tại, các lực lượng chức năng đang huy động nhân lực, máy móc để xử lý.

Ông Đinh Văn Trí, Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn, cho biết: "Hiện tại, khu vực xã đang có mưa lớn, nguy cơ sạt lở có thể tiếp tục xảy ra. Để đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc giao thông, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực đèo Ngoạn Mục".

Trước đó, từ đêm 16 đến sáng 17-11, xã Lâm Sơn có mưa lớn kéo dài, trên đèo Ngoạn Mục có ít nhất 12 điểm sạt lở. Cơ quan chức năng đã phải tạm cấm đường để khắc phục sự cố. Đến nay, tình trạng sạt lở tiếp tục tái diễn, nguy cơ mất an toàn rất cao.

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG