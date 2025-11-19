Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở ở Hùng Sơn

Chiều 19-11, Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, thi thể đầu tiên trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) đã được tìm thấy.

Huấn luyện viên Hà Văn Cường và chó nghiệp vụ Xa Xa phát hiện thi thể đầu tiên trong vụ vùi lấp ở thôn Pứt. Ảnh: HỒNG ANH

Vào khoảng 15 giờ, ngày 19-11, khi làm nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích, huấn luyện viên Hà Văn Cường và chó nghiệp vụ đã phát hiện một thi thể tại hiện trường cách khu vực sạt lở 500m.

Theo nhận định ban đầu, đây là thi thể của ông H.Z.N., là 1 trong 3 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại thôn Pứt (xã Hùng Sơn) ngày 14-11. Thi thể nạn nhân đã được đưa ra khỏi khu vực sạt lở.

Khu vực tìm thấy thi thể nạn nhân cách hiện trường khoảng 500m

Đại tá Phan Văn Thí thông tin thêm, thời tiết tại xã Hùng Sơn từ sáng nay đã bắt đầu nắng trở lại và có gió, giúp mặt bằng đất khu vực sạt lở nhanh khô hơn, thuận lợi cho việc tìm kiếm.

NGUYỄN CƯỜNG