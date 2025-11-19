Tìm thấy thi thể nạn nhân trong vụ sạt lở đèo Khánh Sơn

Lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã tìm thấy nạn nhân trong vụ sạt lở tại đèo Khánh Sơn (tỉnh lộ 9 đoạn qua xã Cam An) xảy ra tối 16-11.

Trưa 19-11, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết, các lực lượng đang tiếp cận để đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường. Thi thể nạn nhân được phát hiện tại ven suối Tường Vy, cách vị trí sạt lở khoảng 1km về hạ lưu.

Đất đá tràn xuống đèo Khánh Sơn, chắn ngang mặt đường khiến giao thông tê liệt. Ảnh: HIẾU GIANG

Như Báo SGGP đưa tin, đêm 16-11, mưa lớn làm một đoạn sườn núi gần đèo Khánh Sơn bất ngờ sạt lở. Đất đá tràn xuống lán trại có 10 người, do một đơn vị quản lý rừng phòng hộ thuê để dọn cây.

Trong đó 7 người kịp chạy thoát, 3 người bị vùi lấp. Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường, thu dọn đất đá và tìm kiếm nạn nhân. Hai nạn nhân được đưa ra khỏi khu vực sạt lở: một người tử vong, người còn lại được đưa đi cấp cứu và sức khỏe đang dần hồi phục. Công tác tìm kiếm người mất tích những ngày qua bị gián đoạn nhiều lần vì khu vực tiếp tục sạt lở, thời tiết xấu.

Máy móc dọn dẹp đất đá sau sạt lở đèo Khánh Sơn. Ảnh: HIẾU GIANG

Mưa lũ những ngày qua tại Khánh Hòa đã làm 11 người chết, 1 người mất tích và 20 người bị thương, trong đó nhiều nạn nhân là do sạt lở tại đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh). Người và phương tiện tạm thời cấm lưu thông qua đèo Khánh Lê và đèo Khánh Sơn; trừ các phương tiện phục vụ khắc phục bão lũ, sạt lở và tìm kiếm cứu nạn. Theo thống kê, gần 9.000 căn nhà tại 14 xã, phường của Khánh Hòa bị ngập, nhiều tuyến giao thông trọng yếu bị tê liệt do ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG