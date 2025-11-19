Clip “đã cứu được tài xế” trong vụ xe đầu kéo bị lũ cuốn là sai sự thật

Sáng 19-11, lãnh đạo UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị) khẳng định, clip lan truyền trên mạng xã hội vào tối 18-11 với nội dung “đã cứu được tài xế” trong vụ xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi là thông tin sai sự thật.

Video: Lũ rút dần, xe đầu kéo gặp nạn nổi lên cách vị trí gặp nạn khoảng 100m

Hiện trường vụ việc đã được xác định tại đập tràn A Rông Trên (xã La Lay). Chiếc xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi nằm nghiêng giữa lòng sông, cách đập tràn khoảng 100m. Đến nay, lực lượng tìm kiếm mới phát hiện một số vật dụng nghi của tài xế mất tích, gồm: quần jean ngắn, thắt lưng và chìa khóa xe. Những vật dụng này trôi dạt vào bờ suối thuộc xã Tà Rụt, cách hiện trường khoảng 5km về hạ lưu.

Quần jean, thắt lưng và chìa khóa nghi của tài xế mất tích

Ông Hồ Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã La Lay, cho biết hàng trăm người thuộc các lực lượng biên phòng, công an, quân sự, dân quân và người dân địa phương đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Việc tìm kiếm được tổ chức bằng cách đi bộ dọc hai bên bờ sông, kết hợp sử dụng thuyền phao tại những khu vực khó tiếp cận. Dù đã rà soát hai lượt, nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích tài xế.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm tài xế mất tích sau vụ xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi khi qua đập tràn A Rông Trên ở xã La Lay, tỉnh Quảng Trị vào trưa 17-11

Công tác tìm kiếm hiện gặp nhiều khó khăn do nước lũ từ thượng nguồn tiếp tục đổ về, khiến dòng chảy phía hạ lưu vẫn xiết mạnh. UBND xã La Lay đã phối hợp với các xã Tà Rụt và Đakrông mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Trước đó, như Báo SGGP đã đưa tin, khoảng 12 giờ ngày 17-11, xe đầu kéo BKS 75H-007.xx do tài xế N.V.T. (SN 1977, trú tại Quảng Trị) điều khiển theo hướng từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về trung tâm tỉnh. Khi đến khu vực cầu tràn A Rông Trên, dù có barie cảnh báo, tài xế vẫn tự ý điều khiển xe vượt qua, trong lúc nước lũ đang chảy xiết với mực nước từ 50 - 60cm.

Lũ rút, xe đầu kéo gặp nạn nổi lên cách vị trí gặp nạn là đập tràn A Rông Trên (xã La Lay, tỉnh Quảng Trị) khoảng 100m

Xe di chuyển đến giữa cầu tràn thì bị dòng nước mạnh cuốn trôi phần cabin xuống dưới, phần thùng xe vẫn nằm trên mặt cầu. Tài xế kịp leo lên thùng xe chờ cứu nạn. Tuy nhiên, đến khoảng 12 giờ 25 phút, thùng xe bị lật, trôi cách vị trí cầu tràn khoảng 20m, cuốn theo tài xế.

VĂN THẮNG