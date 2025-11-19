Kịp thời ứng cứu ô tô và tài xế bị lũ cuốn tại Đà Nẵng

Ngày 19-11, lực lượng cứu nạn - cứu hộ xã Nông Sơn (TP Đà Nẵng) đã kịp thời ứng cứu một ô tô con và tài xế bị nước lũ cuốn trôi trên tuyến đường ĐT611.

Lực lượng cứu hộ xã Nông Sơn kịp thời cứu ô tô bị lũ cuốn sáng 19-11. Nguồn: THU PHƯƠNG

Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô 7 chỗ đang lưu thông thì bị nước lũ dâng cao cuốn xuống khu vực nguy hiểm. Chủ xe là người từ địa phương khác, không nắm rõ tình hình ngập lụt và dòng chảy mạnh tại khu vực này.

Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn - cứu hộ xã Nông Sơn lập tức triển khai phương án tiếp cận.

Tuyến ĐT611 trong sáng nay. Ảnh: THU PHƯƠNG

Ông Nguyễn Xuân Diệu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nông Sơn cho biết, đơn vị đã huy động gần 10 cán bộ, dân quân cùng ca nô chuyên dụng đến hiện trường. Lực lượng dùng dây thừng cố định phương tiện, tiếp cận đưa tài xế ra ngoài an toàn và tổ chức kéo ô tô lên bờ.

Lực lượng xã Nông Sơn tiếp cận, kéo phương tiện lên bờ. Ảnh: THU PHƯƠNG

Ông Lý Xuân Phong, Chủ tịch UBND xã Nông Sơn cho hay, do ảnh hưởng mưa lớn nhiều ngày qua, chính quyền xã đã thiết lập các chốt chặn, tạm thời cấm người và phương tiện qua lại tại những vị trí có nguy cơ cao. Đến sáng 19-11, mưa giảm, nước rút nên một số tuyến đường đã có thể lưu thông trở lại.

Tuy nhiên, do xã Nông Sơn nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, mực nước thường xuyên thay đổi bất thường do điều tiết từ các thủy điện thượng nguồn và nước từ sông, suối đổ về, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng đang giúp người dân thu dọn bùn đất sau ngập lụt. Nhận được tin báo, lực lượng đã khẩn trương điều động nhân lực, phương tiện, kịp thời cứu nạn, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

XUÂN QUỲNH - THU PHƯƠNG