TPHCM ngưng hoạt động xe đưa đón cán bộ, thay bằng hai tuyến buýt mới 171 và 172

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đã chính thức dừng hoạt động xe đưa đón miễn phí dành cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ phường Bình Dương và phường Vũng Tàu về phường Sài Gòn làm việc; thay vào đó, đưa vào vận hành hai tuyến xe buýt mới là 171 và 172.

TPHCM dừng hoạt động xe đưa đón cán bộ công chức viên chức người lao động từ phường Bình Đương và phường Vũng Tàu về phường Sài Gòn làm việc sau 4 tháng triển khai. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo ông Lê Hoàn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM, việc mở hai tuyến buýt mới nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày của cán bộ, công chức, viên chức sau khi địa giới hành chính được mở rộng, đồng thời phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân giữa TPHCM và các khu vực lân cận.

Cụ thể, tuyến 171 có lộ trình: Bến xe Phú Chánh phường Bình Dương – Bến Thành (phường Bến Thành). Tuyến 172: Bến xe phường Vũng Tàu – Bến xe buýt Sài Gòn (Công viên 23-9, phường Bến Thành).

Hai tuyến được xây dựng dựa trên khảo sát thực tế và trao đổi với 56 cơ quan, đơn vị của TPHCM mở rộng nhằm bảo đảm phù hợp với thời gian và nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Chỉ sau 10 ngày hoạt động, mỗi tuyến ghi nhận hơn 1.400 lượt khách/ngày, cho thấy nhu cầu đi lại rất lớn. Trung tâm đang phối hợp với các đơn vị vận tải và địa phương để bổ sung nhà chờ, hoàn thiện hạ tầng, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ.

Hai tuyến buýt sử dụng phương tiện xe 16 chỗ đời mới (sản xuất năm 2025). Giờ hoạt động tuyến 171 bắt đầu lúc 5h30 từ phường Bình Dương. Tuyến 172 bắt đầu lúc 4h30 từ phường Vũng Tàu. Thời gian giãn cách trong giờ cao điểm (5h30 – 6h20): 10 phút/chuyến, ngoài giờ cao điểm 40 – 60 phút/chuyến. Kết thúc hoạt động trong ngày lúc 19h15.

Trong thời gian tới, TPHCM tiếp tục khảo sát để mở rộng trạm dừng, nhà chờ, tăng chuyến và điều chỉnh tần suất, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân viên và người dân giữa phường Bến Thành – phường Bình Dương – phường Vũng Tàu.

QUỐC HÙNG