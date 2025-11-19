Đắk Lắk: Nguy cơ lũ lớn vượt mốc lịch sử 2009 tại hạ lưu sông Ba

Dòng lũ cuồn cuộn tại xã Đồng Xuân, Đắk Lắk (Phú Yên trước đây)

Trưa 19-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, Thủy điện Sông Ba Hạ đã nâng mức xả lũ lên gần 13.000m³/giây, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Dự báo trong chiều cùng ngày, lưu lượng xả có thể tăng lên 14.000m³/giây, tương đương với đợt lũ lịch sử năm 2009.

Tuy nhiên, theo chuyên gia tham gia xây dựng bản đồ ngập lũ hạ lưu sông Ba, khả năng ngập lụt lần này có thể nghiêm trọng hơn năm 2009 do tác động của quá trình đô thị hóa và việc xây dựng các tuyến đường tránh, đường cao tốc đã làm giảm đáng kể khả năng thoát lũ tự nhiên.

Nhiều nhà dân ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị nước ngập lên tới mái nhà

Lượng nước xả tăng mạnh là do mưa lớn từ thượng nguồn đổ về. Đồng thời, các nhà máy thủy điện khác trong hệ thống bậc thang sông Ba cũng đang xả lũ: Đắk Krong trên 7.000m³/giây, Krông H’năng hơn 2.100m³/giây.

Theo cảnh báo từ bản đồ ngập lũ hạ lưu sông Ba, nếu Thủy điện Sông Ba Hạ xả ở mức 14.000m³/giây, sẽ có hơn 80% khu dân cư dọc hạ lưu sông Ba bị ngập nặng.

Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hệ thống thủy điện sông Ba, nhưng do mưa lớn kéo dài tại thượng nguồn sông Kỳ Lộ, nhiều khu vực thuộc Tuy An và Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên trước đây) cũng đang chìm sâu trong nước. Một số nơi nước đã ngập tới 5m, hàng trăm hộ dân phát tín hiệu kêu cứu khẩn cấp.

Lực lượng chức năng và người dân xã Yang Mao kéo dây cáp qua suối để di dời 204 hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ ngập

Quốc lộ 1, đoạn từ xã Ô Loan đến xã Sông Cầu, bị nước lũ chia cắt, giao thông tê liệt, hàng đoàn xe ùn ứ kéo dài hàng chục kilomet.

Sáng 19-11, do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn sông suối đổ về gây ngập lụt, sạt lở khắp nơi ở khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Một lãnh đạo UBND phường Sông Cầu xác nhận, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, khối lượng lớn đất đá từ sườn dốc bất ngờ sạt lở, đổ vào nhà chị Võ Thị Út (sinh năm 1992, khu phố Vũng La, phường Sông Cầu), khiến căn nhà bị sập và chị Út tử vong tại chỗ.

Một nạn nhân tử vong do nhà sập

Theo ghi nhận, tại các xã Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc..., nhiều khu vực nước dâng cao 4m - 5m, nhiều ngôi nhà chìm trong nước. Hàng ngàn người dân đã phải chạy lũ trong đêm.

Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến quốc lộ khiến giao thông bị chia cắt. Phòng CSGT Công an Đắk Lắk cũng thông báo tuyến quốc lộ 29 đã bị ngập lụt cục bộ từ 0,5m – 1m, chia cắt một số khu vực, người và phương tiện không lưu thông được.

Tại đèo Phượng Hoàng, quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Trang) có dấu hiệu sạt lở đất đá. Ngoài ra, nhiều tuyến tỉnh lộ trên địa bàn bị ngập nặng không lưu thông được. Lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị chức năng có mặt để cấm đường, đảm bảo an toàn cho người dân.

Hàng ngàn khối đất đá đổ xuống đường Trường Sơn Đông, đoạn qua xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk

Trước diễn biến thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn đã có công điện, yêu cầu các cấp chính quyền triển khai công tác phòng, chống với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đặc biệt là nhiệm vụ "bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân, cứu nhân dân là cấp thiết, trên hết".

Huy động tối đa các lực lượng quân sự, công an, dân quân tự vệ để sơ tán khẩn cấp dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, không để bất kỳ trường hợp nào bị động, bất ngờ; bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu vực dân cư bị cô lập, chia cắt do lũ để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và hỗ trợ sơ tán; bố trí lực lượng chốt chặn, kiểm soát 24/24, kiên quyết không cho người dân đi qua các khu vực ngầm, tràn, ngập sâu, nước chảy xiết.

Đồng thời, yêu cầu các chủ hồ chứa thủy điện phải thực hiện nghiêm ngặt quy trình vận hành, điều tiết nước, dành dung tích phòng lũ, cắt giảm lũ cho hạ du và thông báo cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi xả lũ.

MAI CƯỜNG - BẢO ANH