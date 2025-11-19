Gia Lai: Sạt lở núi, một người tử vong

Ngày 19-11, ông Nguyễn Đức Toàn, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một phụ nữ bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi xảy ra rạng sáng cùng ngày tại bán đảo Hải Minh (phường Quy Nhơn).

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm người mắc kẹt sau vụ sạt lở núi ở Hải Minh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, một phần núi tại tổ 48, khu 9 – bán đảo Hải Minh, bất ngờ sạt lở, đất đá đổ tràn vào nhà của vợ chồng bà Đ.Th.C. (SN 1967). Thời điểm xảy ra sự cố, cả hai vợ chồng đều mắc kẹt trong nhà.

Nỗ lực tìm kiếm cụ bà mắc kẹt trong vụ sạt lở núi ở Hải Minh

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng cứu hộ và người dân tổ chức tìm kiếm. Đến sáng cùng ngày, chồng bà C. được cứu sống. Đến trưa, thi thể bà C. được tìm thấy, do bị vùi lấp quá lâu và thiếu ô xy nên nạn nhân đã tử vong.

Công tác cứu nạn gặp nhiều khó khăn do khu vực bán đảo Hải Minh chỉ có thể tiếp cận bằng tàu, trong khi thời tiết xấu. Hiện trường vụ sạt lở đang được phong tỏa, các lực lượng chức năng tiếp tục ứng trực, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Sạt lở núi, vùi lấp ngôi nhà của vợ chồng bà C. tại bán đảo Hải Minh

35 hộ dân được di dời an toàn khỏi khu vực sạt lở Cùng thời điểm, tại khu vực núi Một (phường Quy Nhơn), xảy ra sạt lở nghiêm trọng vào khoảng 2 giờ 15 sáng. Đất đá liên tục đổ xuống khu phố 57, mặt đường xuất hiện vết nứt dài gần 70m. Chính quyền địa phương đã kịp thời lập rào chắn, cắm biển cảnh báo và cấm người dân vào khu vực nguy hiểm. Rất may, 35 hộ dân sinh sống dưới chân núi đã được di dời trước đó nên không ghi nhận thương vong. Theo ông Nguyễn Đức Toàn, trên địa bàn vẫn còn 3 điểm có nguy cơ sạt lở cao. Toàn bộ người dân tại các khu vực này đã được sơ tán để đảm bảo an toàn.

NGỌC OAI