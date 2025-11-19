Lâm Đồng: Phân luồng các phương tiện không di chuyển xuống đèo Sông Pha

Trưa 19-11, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều tiết, hạn chế phương tiện di chuyển từ Lâm Đồng xuống Khánh Hoà theo quốc lộ 27 qua đèo Sông Pha để đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận, tại khu vực đèo Sông Pha, hiện nay đang có mưa rất to, xuất hiện nhiều điểm sạt lở nên cơ quan chức năng giới hạn các phương tiện qua lại.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng chốt chặn tại quốc lộ 27 gần khu vực đèo Sông Pha

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng cũng tạm dừng việc lưu thông từ trung tâm Đà Lạt đi tỉnh Khánh Hòa trên tuyến quốc lộ 27C. Đến trưa 19-11, người đi đường cũng có thể lựa chọn hành trình từ trung tâm Đà Lạt đi theo đường ĐT.725 (đèo Tà Nung) đến Km31+020, ĐT.725 rẽ phải vào quốc lộ 27 đi tỉnh Đắk Lắk, sau đó đi vòng ra quốc lộ 26 để đến tỉnh Khánh Hòa và ngược lại.

Ngoài ra, người đi đường có thể lựa chọn hành trình từ trung tâm Đà Lạt đi quốc lộ 20 (đèo Mimosa) đến tỉnh Đồng Nai, sau đó đi theo quốc lộ 1A để đến tỉnh Khánh Hòa và ngược lại, tuy nhiên hành trình này sẽ mất nhiều thời gian di chuyển.

Lực lượng chức năng cấm phương tiện di chuyển xuống đèo Sông Pha

ĐOÀN KIÊN