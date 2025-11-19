Quảng Ngãi: Sạt lở nghiêm trọng trên đường Trường Sơn Đông

Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 19-11, tại Km158+500 đường Trường Sơn Đông, đoạn qua thôn Huy Em, xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng.

Clip: Sạt lở tuyến đường Trường Sơn Đông, Quảng Ngãi

Tại hiện trường, một lượng lớn đất đá từ ngọn đồi đổ ầm xuống, phủ lấp hoàn toàn mặt đường Trường Sơn Đông, vùi một căn nhà cùng một phần xe tải.

Sạt lở cũng làm hư hại quán cà phê và kho chứa hàng của người dân gần khu vực.

Tuyến đường Trường Sơn Đông qua khu vực này bị tê liệt hoàn toàn, các phương tiện buộc phải lưu thông vòng qua đường ĐT05.

Lượng lớn đất đá từ núi sạt xuống

Đất đá sạt xuống đường Trường Sơn Đông, đoạn qua xã Sơn Tây Thượng

Ông Phạm Hồng Khuyến, Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Thượng cho biết, trước đó địa phương đã rà soát và phát hiện nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao, nên chủ động di dời 235 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Giăng dây cảnh báo nguy hiểm

Các lực lượng có mặt để hỗ trợ di dời tài sản của gia đình bị thiệt hại do sạt lở

Ngay sau khi xảy ra sạt lở tại Km158+500, các lực lượng chức năng có mặt hỗ trợ di dời tài sản còn lại của các hộ dân có nhà nằm gần khu vực.

Đồng thời, giăng dây, cắm biển cảnh báo người dân và phương tiện không lưu thông qua khu vực này.

Đưa tài sản của người dân lên xe đến nơi an toàn

Theo UBND xã Sơn Tây Thượng, dọc đường Trường Sơn Đông hiện có khoảng 15 điểm sạt lở lớn nhỏ. Lực lượng chức năng đang khẩn trương san gạt, thu dọn để sớm thông tuyến.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi về triển khai ứng phó mưa, sạt lở đất, từ ngày 15-11 đến 11 giờ ngày 19-11, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to. Hiện tại, cầu tràn trên các sông Vệ, Trà Khúc, Phước Giang đang tiếp tục bị ngập sâu, lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn, hướng dẫn giao thông. Ngập lụt ở cuối thôn An Sơn, xã Phước Giang. Ảnh: NGỌC DIỆU Tại xã Nghĩa Hành có 4/15 thôn bị ngập nước cục bộ gồm: Hiệp Phổ Bắc, Hiệp Phổ Trung, Phú Bình Đông, Phú Vinh Tây. Tại xã Phước Giang, ngập lụt các thôn Kim Thành, An Hòa, An Sơn, Phước Lâm, Long Bàn Bắc, Long Bàn Nam với 120 hộ bị ngập.

NGUYỄN TRANG