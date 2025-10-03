Kinh tế

Nhiều hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc sẽ diễn ra ở phường Xuân Hương – Đà Lạt

SGGPO

Ngày 3-10, Công ty TNHH Da Hea International tổ chức họp báo công bố sự kiện K-Mart Đại hội Việt Nam 2025 tại tỉnh Lâm Đồng.

IMG_5244.JPG
Ban tổ chức thông tin một số hoạt động sẽ diễn ra tại K-Mart Đại hội Việt Nam 2025, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 9-11 tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với điểm nhấn là sự kiện triển lãm thương mại Việt – Hàn, trong đó có hơn 50 gian hàng sản phẩm đến từ Hàn Quốc.

Các chương trình trải nghiệm ẩm thực Việt – Hàn, giao lưu cùng hơn 30 nghệ sĩ đến từ hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc.

da8d934a6fc1e59fbcd0.jpg
Ông Anh Hyo Sun, Giám đốc Công ty TNHH Da Hea International thông tin tại buổi công bố sự kiện

Ông Anh Hyo Sun, Giám đốc Công ty TNHH Da Hea International cho biết, sự kiện nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, giao lưu nhân dân và hợp tác thương mại giữa Hàn Quốc – Việt Nam; tạo sân chơi trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc cho giới trẻ, khách du lịch và người dân địa phương. Đồng thời kết nối kinh tế – văn hóa, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam và đưa ẩm thực, nghệ thuật Việt Nam ra quốc tế.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Xuân Hương Quảng trường Lâm Viên Quốc gia Việt Nam Đà Lạt Quan hệ hữu nghị Kiện Tiếp cận thị trường Ẩm thực Lâm Đồng Gian hàng

