Khối Thi đua 1 ký kết giao ước thi đua năm 2026

Hội nghị đã thống nhất chương trình hoạt động và các nội dung trọng tâm nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2026. Một trong những điểm nhấn của chương trình hoạt động năm nay là các chuyên đề chuyên sâu gắn với nhiệm vụ trọng tâm của SAWACO.

Dự kiến trong quý 3-2026, Khối Thi đua 1 sẽ tổ chức chuyên đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Giảm thất thoát nước bền vững trong công tác thi công bộ ống nhánh dịch vụ khách hàng”. Cuối năm 2026, Khối Thi đua 1 tiếp tục thực hiện chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo chăm sóc khách hàng tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn” nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty.

HOÀNG LONG