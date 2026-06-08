Nước và cuộc sống

Khối Thi đua 1 ký kết giao ước thi đua năm 2026

SGGP

Khối Thi đua 1 - Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Hội nghị đã thống nhất chương trình hoạt động và các nội dung trọng tâm nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty trong năm 2026. Một trong những điểm nhấn của chương trình hoạt động năm nay là các chuyên đề chuyên sâu gắn với nhiệm vụ trọng tâm của SAWACO.

Dự kiến trong quý 3-2026, Khối Thi đua 1 sẽ tổ chức chuyên đề “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - Giảm thất thoát nước bền vững trong công tác thi công bộ ống nhánh dịch vụ khách hàng”. Cuối năm 2026, Khối Thi đua 1 tiếp tục thực hiện chuyên đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo chăm sóc khách hàng tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn” nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty.

HOÀNG LONG

Từ khóa

SAWACO Năm 2026 Tổng công ty Thi đua Phong trào thi đua Chuyên đề Yêu nước Chăm sóc khách hàng Chuyên sâu Trọng tâm NS&CS

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn