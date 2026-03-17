Khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan

Chiều 17-3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) thông tin về quá trình điều tra vụ án khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Tập đoàn Hóa chất Đức Giang).

Theo đó, qua công tác nắm tình hình lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất, kinh doanh hóa chất, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Bị can Đào Hữu Huyền

Bước đầu, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã làm rõ một số hành vi sai phạm có tổ chức, như: Đổ thải trái phép hàng triệu tấn chất thải, trên diện tích hàng chục ha tại địa bàn Khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân trên địa bàn; khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, trị giá hàng trăm tỷ đồng; bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Các hành vi sai phạm nêu trên tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang diễn ra trong thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 25-12-2025 và ngày 14-3-2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố đối với 14 bị can.

Trong đó, bị can Đào Hữu Huyền (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai) bị khởi tố 3 tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Gây ô nhiễm môi trường”.

Các bị can (từ trái qua phải): Trịnh Quốc Khánh, An Văn Bắng và Nguyễn Thị Hương

1 bị can bị khởi tố về 2 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Gây ô nhiễm môi trường” là Phạm Văn Hùng (Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai).

3 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, gồm: Trịnh Quốc Khánh (Giám đốc chi nhánh Lào Cai, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang); An Văn Bắng (Giám đốc mỏ Khai trường 25) và Nguyễn Thị Hương (Kế toán trưởng Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, chi nhánh Lào Cai).

Bị can Đào Hữu Duy Anh

9 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có ông Đào Hữu Duy Anh (Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Đức Giang)...

Về biện pháp ngăn chặn, cơ quan điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can và bắt bị can để tạm giam đối với 7 người khác.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

ĐỖ TRUNG