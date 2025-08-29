Khởi tố, bắt tạm giam Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế

Tối 29-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 15 địa điểm.

Việc khởi tố 10 bị can liên quan tới vụ án hình sự “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế và các công ty có liên quan.

Theo đó, mở rộng điều tra vụ án hình sự trên, cơ quan điều tra phát hiện hành vi “Đưa hối hộ” và “Nhận hối lộ” trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 10 bị can và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 15 địa điểm.

Bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, bị khởi tố liên quan vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm

Cụ thể, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; Trần Thị Thu Liễu, Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; Nguyễn Thị Hải Hà, chuyên viên phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Phùng Thị Thúy Hà, chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; Nguyễn Thị Việt Hà, chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; Trần Thị Lựu, chuyên viên Phòng quản lý sản phẩm thực phẩm thuộc Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cùng về tội “Nhận hối lộ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Đậu Thị Giang (trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thanh Uyên (trú tại xã Hát Môn, TP Hà Nội), cùng về tội “Đưa hối lộ”. Khởi tố bị can, không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Quách Thị Trà My (trú tại phường Hà Đông, Hà Nội); Trần Thị Quỳnh Trang (trú tại phường Việt Hưng, Hà Nội), cùng về tội “Đưa hối lộ”.

Liên quan vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế); Đinh Quang Minh (Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm); Nguyễn Thị Minh Hải (Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm); Lê Thị Hiên (chuyên viên 2, Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm); Cao Văn Trung (Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc)...

ĐỖ TRUNG