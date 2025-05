Bắt tạm giam cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm và 4 đồng phạm

Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can trong vụ án nhận hối lộ liên quan đến cấp phép thực phẩm, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế).

Ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế)

Các bị can bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” gồm: Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế); Đinh Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Nguyễn Thị Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Lê Thị Hiên, chuyên viên 2, Trung tâm Ứng dụng và đào tạo an toàn thực phẩm; Cao Văn Trung, Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc.

Trong đó, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Minh Hải; bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can còn lại.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán, xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh MediPhar và các đơn vị liên quan.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ sai phạm của cán bộ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) trong việc thẩm định, hậu kiểm, cấp 4 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (giấy chứng nhận GMP) cho Nhà máy MediPhar và Nhà máy Mediusa; cấp 207 giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm (giấy phép công bố sản phẩm) cho nhóm 9 công ty của Nguyễn Năng Mạnh (điều hành Nhà máy MediPhar).

Hiện tại, cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án và điều tra các đơn vị, tổ chức có liên quan.

ĐỖ TRUNG