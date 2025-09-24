Khởi tố cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và các đồng phạm

Ông Tạ Quang Bửu, cựu thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và 3 đồng phạm vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Chiều 24-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin, liên quan tới vụ án trên, đơn vị đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét đối với 4 bị can liên quan vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

Trụ sở Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

Hiện nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang thụ lý điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam và các đơn vị liên quan.

Từ kết quả mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét đối với 4 bị can: Tạ Quang Bửu; Trần Bình Trọng, cựu Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Lâm Cường, cựu Phó Tổng Giám đốc; Đoàn Thị Mai Lan, cựu Chủ nhiệm bộ môn kinh tế, dự toán Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam, cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ông Lê Văn Chung (Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam) cùng 3 người khác cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ sai phạm khác của các cá nhân, tổ chức và đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định nhằm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

ĐỖ TRUNG