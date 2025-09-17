Khởi tố đối tượng lừa đảo bằng chiêu trò “đào được đồ cổ bằng vàng”

Ngày 17-9, Công an xã Duy Xuyên (TP Đà Nẵng) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phan Văn Đức (SN 1990, trú ấp Nhuận Đức, xã Củ Chi, TPHCM) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Phan Văn Đức tại cơ quan công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 30-8, Phan Văn Đức tiếp cận ông P.N. (SN 1966, ngụ xã Duy Xuyên) trên đường, dựng chuyện rằng vừa đào được một hũ cổ vật gồm nải chuối và nhánh cau bằng vàng, định mang vào chùa cúng.

Tin lời, ông P.N. đã đồng ý đổi một sợi dây chuyền vàng (3,2 chỉ) lấy số “cổ vật” nói trên. Sau đó, Đức mang sợi dây chuyền đi bán, thu về 21 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Nhận tin báo, ngày 6-9, Công an xã Duy Xuyên đã bắt khẩn cấp đối tượng Phan Văn Đức. Quá trình điều tra xác định, ngoài vụ việc trên, Đức còn gây ra hai vụ lừa đảo khác với thủ đoạn tương tự.

Số đồ giả mà Phan Văn Đức đem đi lừa đảo

Cụ thể, ngày 1-9, Đức mang theo 1 nải chuối, 2 quả cau, 1 con gà bằng đồng mạ vàng bỏ trong túi đỏ, đến khu vực Cầu Chìm (xã Nam Phước, TP Đà Nẵng), tiếp cận và lừa ông L.Đ.H (SN 1959, xã Duy Xuyên) đổi số đồ giả này lấy 1 khâu vàng 5 chỉ (vàng 98k), sau đó bán được 51 triệu đồng.

Trước đó, vào đầu năm 2025, Đức cũng lừa một phụ nữ tên N.T.Đ tại tỉnh Đắk Lắk, chiếm đoạt số tiền 13,5 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

NGUYỄN CƯỜNG