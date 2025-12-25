TPHCM: Khởi tố 4 bị can sản xuất, tiêu thụ gas giả

Ngày 25-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra quyết định khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Các bị can gồm: Trần Quốc Tế (sinh năm 1988), Lê Hồng Vân (1974), Phạm Thiện Đến (1988) và Phạm Tấn Phát (1992, cùng trú TPHCM).

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty TNHH Năng lượng An Lộc Phát miền Nam, do Trần Quốc Tế làm giám đốc, để tổ chức sang chiết gas trái phép. Dù không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy và an toàn kỹ thuật, các đối tượng vẫn tự ý lắp đặt hệ thống bơm - nạp, chuyển gas từ xe bồn vào vỏ bình mang nhiều nhãn hiệu đang được bảo hộ.

Các vỏ bình gas giả mạo nhãn hiệu

Hoạt động này được tổ chức khép kín, phân công vai trò rõ ràng từ khâu mua gas, sang chiết, vận chuyển đến khò màng co, dán tem nhãn giả và tiêu thụ tại các cửa hàng nhỏ lẻ. Giao dịch chủ yếu qua ứng dụng nhắn tin với chế độ tự xóa nội dung nhằm né tránh cơ quan chức năng.

Khu vực sang chiết gas trái phép

Các đối tượng bán gas giả với giá thấp hơn gas chính hãng từ 30%-50%. Đáng chú ý, công đoạn khò màng co, dán tem nhãn giả không thực hiện tại kho mà trực tiếp tại các điểm giao hàng hoặc cửa hàng tiêu thụ, hạn chế rủi ro bị phát hiện.

Một số cửa hàng biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp nhưng vẫn cung cấp vỏ bình, địa điểm để hoàn tất việc dán nhãn giả, hình thành chuỗi tiêu thụ khép kín. Trong đó, cửa hàng gas Vi Văn Tín (212 Mai Xuân Thưởng, phường Bình Tây) do bị can Lê Hồng Vân làm chủ.

Gas được vận chuyển đi tiêu thụ

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ số lượng lớn bình gas giả, hàng ngàn vỏ bình chờ chiết nạp, tem nhãn giả, màng co, hệ thống bơm - nạp, dụng cụ khò nhiệt và phương tiện vận chuyển. Kết quả giám định xác định toàn bộ tang vật là hàng giả.

Các bình gas giả mạo nhãn hiệu

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

VĂN ANH