Từ đầu tháng 5-2026 đến nay, Công an TPHCM đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can liên quan hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, trong đó có cả chủ cơ sở lưu trú, người môi giới trong nước bị điều tra vì tiếp tay cho các nhóm người nước ngoài cư trú trái phép, liên quan hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.

Công an TPHCM khởi tố nhiều chủ cơ sở lưu trú tiếp tay người nước ngoài cư trú trái phép. Nguồn: Công an cung cấp

Trong đợt cao điểm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, Công an TPHCM phát hiện nhiều nhóm người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép tại khách sạn, căn hộ chung cư, nhà cho thuê để tổ chức hoặc chuẩn bị hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Bị can Nguyễn Hồng Thảo Nhi

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định một số đối tượng vì lợi ích kinh tế đã thuê địa điểm, bố trí nơi ở, che giấu thông tin, không khai báo lưu trú, tạo điều kiện cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép.

Cụ thể, ngày 17-6, qua kiểm tra cư trú tại một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, Công an TPHCM phát hiện 42 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc lưu trú trái quy định cùng nhiều thiết bị điện tử nghi phục vụ hoạt động lừa đảo qua mạng.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hồng Thảo Nhi (SN 1992) là người thuê địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng, cung cấp trang thiết bị, tổ chức ăn ở cho nhóm người này theo chỉ đạo từ các đối tượng người Trung Quốc, dù biết họ không đủ điều kiện cư trú hợp pháp.

Đối tượng Phạm Thanh Sơn tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 8-6, Công an TPHCM kiểm tra khách sạn Emerald Gold trên địa bàn phường Bình Dương, phát hiện 82 người nước ngoài lưu trú, trong đó có 23 trường hợp không có thông tin nhập cảnh.

Qua điều tra, Công an xác định Phạm Thanh Sơn (SN 2000) cùng đồng phạm đã thuê địa điểm, tổ chức hoạt động lưu trú, tiếp nhận người Trung Quốc vào Việt Nam nhưng không kiểm tra giấy tờ, không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định, dù biết có trường hợp nhập cảnh trái phép vẫn tiếp tục bố trí nơi ở.

Từ tháng 4 đến tháng 5-2026, Trương Thị Bích Trâm (SN 2004) nhiều lần phối hợp với người nước ngoài thuê căn hộ chung cư tại TPHCM để bố trí nơi ở cho người cư trú trái phép. Để tránh bị phát hiện, Trâm sử dụng người khác đứng tên hợp đồng thuê nhà. Qua kiểm tra hành chính, nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép khai nhận đến Việt Nam để tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng.

Bị can Trương Thị Bích Trâm tại cơ quan công an

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã khởi tố Nguyễn Hồng Thảo Nhi, Phạm Thanh Sơn, Trương Thị Bích Trâm cùng nhiều đối tượng khác về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Trong quá trình điều tra, Công an TPHCM còn phát hiện 6 đối tượng truy nã người nước ngoài lẩn trốn trong các nhóm người cư trú trái phép.

Công an TPHCM khuyến cáo các cơ sở lưu trú, môi giới bất động sản, cho thuê nhà phải thực hiện nghiêm việc kiểm tra giấy tờ, khai báo lưu trú; mọi hành vi che giấu nhân thân, tiếp tay cho người nước ngoài cư trú trái phép có thể bị xử lý hình sự.

MẠNH THẮNG - KIẾN VĂN