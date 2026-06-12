Clip Công an TPHCM phát hiện, xử lý nhóm người nước ngoài cư trú trái phép, nghi hoạt động lừa đảo. Nguồn: CACC

Ngày 12-6, Công an TPHCM cho biết, trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh, cư trú và hoạt động xâm phạm trật tự xã hội.

Nhóm người nước ngoài và tang vật bị thu giữ

Theo đó, qua kiểm tra 420 cơ sở lưu trú trên địa bàn, 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì đã phát hiện 84 cơ sở không thực hiện khai báo lưu trú cho người nước ngoài; gần 300 người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, đánh bạc và nghi vấn lừa đảo trên không gian mạng.

Đáng chú ý, ngày 8-6, qua chủ động nắm tình hình, Công an TPHCM phát hiện nhóm 83 người quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Nhóm người này thuê toàn bộ một khách sạn trên địa bàn khu phố Hòa Phú 4, phường Bình Dương để làm nơi tập kết nhân sự, thiết bị nghi phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác mới được tập kết, lắp đặt và chưa kịp đưa vào hoạt động. Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an TPHCM, việc kịp thời phát hiện, triệt phá nhóm đối tượng trên góp phần ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn trên địa bàn thành phố.

Nhóm người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép

Qua quá trình điều tra ban đầu, Công an TPHCM nhận thấy nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn vì mục đích lợi nhuận đã cố tình chứa chấp người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp, không thực hiện khai báo lưu trú theo quy định. Hành vi này đã gián tiếp tiếp tay cho người nước ngoài lưu trú trái phép, quá hạn và thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

​Công an TPHCM khuyến cáo, các hành vi vi phạm nêu trên có dấu hiệu cấu thành tội “Tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép” theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự. Người vi phạm có thể phải đối mặt với mức hình phạt tù nghiêm khắc, với mức phạt tù cao nhất lên đến 15 năm.

MẠNH THẮNG