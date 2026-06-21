Công an TPHCM xử lý nghiêm hành vi tổ chức cho người nước ngoài cư trú trái phép

Ngày 21-6, Công an TPHCM cho biết, qua cao điểm đấu tranh, xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật và hành vi tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ đưa số lượng lớn người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép để hoạt động lừa đảo qua mạng.

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030”, Công an TPHCM đã thành lập 22 tổ công tác đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài.

TPHCM xử lý nghiêm người nước ngoài cư trú trái phép. Clip: Công an TPHCM

Qua kiểm tra bước đầu đối với 1.616 cơ sở lưu trú, lực lượng Công an đã phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định khai báo tạm trú cho người nước ngoài; gần 311 trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật liên quan xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp, đánh bạc, cư trú trái phép và các hành vi có dấu hiệu vi phạm khác.

Ngày 18-5, tổ công tác Công an TPHCM phối hợp Công an phường Thuận Giao kiểm tra hành chính nhà nghỉ Bảo Ly, phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú nhưng không khai báo theo quy định; thu giữ gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động và nhiều thiết bị điện tử khác.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng Dai Fei, Hu Guoyu và Zhou Wendong được chỉ đạo từ nước ngoài sang Việt Nam khảo sát địa điểm, thuê cơ sở lưu trú, lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị máy móc và tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm hình thành trung tâm lừa đảo trên không gian mạng. Các tài liệu, dữ liệu điện tử thu giữ cho thấy nhóm này chuẩn bị nhiều kịch bản lừa đảo như giả danh thương mại điện tử, đầu tư tài chính, đầu tư chứng khoán…

Công an TPHCM tống đạt các quyết định bắt giữ, tạm giam đối với các đối tượng chủ chốt. Ảnh: CA

Ngày 8-6, Công an TPHCM tiếp tục phát hiện 83 người quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, thuê khách sạn Emerald Gold tại phường Bình Dương để tập kết nhân sự, máy tính, điện thoại và thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Các thiết bị phục vụ cho mục đích lừa đảo qua mạng. Ảnh: CA

Cơ quan công an xác định Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú, móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để tiếp nhận, bố trí nơi ở cho số lượng lớn người nước ngoài. Dù không đủ điều kiện pháp lý, các đối tượng vẫn cho người nước ngoài lưu trú, không kiểm tra giấy tờ, không khai báo theo quy định.

Đối tượng Phạm Thị Huỳnh Như tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Theo Công an TPHCM, các đối tượng đã cơ bản hoàn tất việc vận chuyển, lắp đặt máy móc và huấn luyện nhân sự. Lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, triệt phá đường dây trước thời điểm đưa vào vận hành, ngăn chặn nguy cơ hình thành ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia quy mô lớn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Quách Thị Huế, Phạm Thanh Sơn và Phạm Thị Huỳnh Như về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Gần đây nhất, ngày 17-6, Công an TPHCM phát hiện 42 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc lưu trú trái quy định tại một căn nhà ở phường Hiệp Bình; thu giữ 132 điện thoại di động, 77 máy tính bảng, 7 máy tính xách tay, nhiều thiết bị mạng, thiết bị viễn thông cùng tài liệu, dữ liệu điện tử có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Điều tra bước đầu xác định đây là địa điểm được các đối tượng thuê làm nơi tập kết nhân sự và tổ chức hoạt động theo mô hình khép kín. Mọi hoạt động được điều hành từ các đối tượng cầm đầu ở nước ngoài. Từ đầu năm 2026, một đối tượng người nước ngoài đã móc nối với Nguyễn Hồng Thảo Nhi để thuê căn nhà trên. Đầu tháng 5-2026, Fan HaiMing và Cao JiaLiang từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam. Sau đó, nhiều người Trung Quốc tiếp tục được đưa đến lưu trú tại đây.

Từ trái sang: Fan HaiMing, Cao JiaLiang, Nguyễn Hồng Thảo Nhi. Ảnh: Công an TPHCM

Ngày 20-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”; đồng thời tiếp tục truy xét, làm rõ đối tượng cầm đầu và các đối tượng liên quan.

Trong cao điểm 45 ngày đêm, Công an TPHCM đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Trong đó, có 9 bị can là người nước ngoài, 6 bị can là chủ, quản lý, nhân viên cơ sở lưu trú và 7 bị can là đối tượng môi giới hoặc trung gian thuê cơ sở lưu trú.

Công an TPHCM khuyến cáo các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, căn hộ cho thuê và cá nhân cho thuê chỗ ở phải chấp hành nghiêm quy định về quản lý cư trú đối với người nước ngoài; thực hiện đầy đủ việc kiểm tra giấy tờ, đăng ký, khai báo tạm trú. Mọi hành vi tiếp tay, chứa chấp, tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép đều có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.

THU HOÀI