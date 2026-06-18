Công an TPHCM rà soát, kiểm tra người nước ngoài cư trú trái phép

Ngày 18-6, Công an TPHCM triển khai đồng loạt 22 tổ công tác để rà soát, kiểm tra và xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm quy định về cư trú.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM, các tổ công tác phối hợp với công an địa phương kiểm tra hộ chiếu, giấy tờ cư trú bản gốc của người nước ngoài; lập danh sách người nước ngoài và người Việt Nam đang cư trú, lao động tại các cơ sở lưu trú; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công an rà soát, kiểm tra giấy tờ người nước ngoài

Đối với các trường hợp có dấu hiệu phạm tội như mua bán, tàng trữ ma túy, mại dâm, mua bán người, sử dụng giấy tờ giả hoặc tàng trữ vũ khí quân dụng, lực lượng chức năng sẽ đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian qua xuất hiện tình trạng một số người nước ngoài lợi dụng nhà dân, căn hộ cho thuê để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo qua mạng, đánh bạc hoặc tổ chức hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Kiểm tra ma túy và giấy tờ cư trú của người nước ngoài

Công an thành phố khuyến cáo các chủ nhà cho thuê và cơ sở lưu trú chủ động kiểm tra giấy tờ hợp pháp của khách thuê, thực hiện đầy đủ việc khai báo lưu trú theo quy định. Người dân cần nâng cao cảnh giác với các dấu hiệu bất thường như thuê nhà giá cao, sinh hoạt khép kín, lắp đặt nhiều thiết bị điện tử hoặc có các hoạt động giao dịch đáng ngờ; đồng thời tích cực phối hợp, tố giác vi phạm để góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Liên quan công tác quản lý người nước ngoài, Công an TPHCM đang đẩy mạnh đăng ký tài khoản định danh điện tử VNeID nhằm tạo thuận lợi cho người nước ngoài trong quá trình thực hiện định danh điện tử.

MẠNH THẮNG