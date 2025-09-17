Khởi tố nhóm phóng viên cưỡng đoạt hàng tỷ đồng tại Phú Quốc

Ngày 17-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam nhóm đối tượng là phóng viên để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, xảy ra tại Phú Quốc.

Bị can Vũ Văn Nam tại cơ quan công an

Theo đó, nhóm phóng viên bị điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, gồm: Trần Tam Điệp (sinh năm 1984), Vũ Văn Nam (sinh năm 1977), Lê Nam Trung (sinh năm 1976) và Lê Tiến Phong (sinh năm 1986) cùng cư trú TP Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 10-2021, nhóm Đặng Văn Lĩnh, Nguyễn Văn Nguyên (thuộc Công ty L.H.D.) đang thực hiện việc phân lô, bán nền trái phép tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) với dự án “Làng hoa Phú Quốc”.

Thời điểm này, Nam là phóng viên Tạp chí Sức khỏe và Môi trường, Phong là phóng viên báo Pháp luật Việt Nam, Trung và Điệp là phóng viên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sau khi bàn bạc và thống nhất, Nam hẹn gặp Nguyên rồi đe doạ nhóm Nguyên đưa 300 triệu đồng để không đăng tin sai phạm của Công ty L.H.D. nhưng Nguyên không đồng ý.

Đến ngày 7-12-2021, Điệp đã đăng phát phóng sự phản ánh việc phân lô, bán nền trái phép tại Phú Quốc và có nhắc đến Công ty L.H.D. đang thực hiện. Khi thấy phóng sự phát sóng, Lĩnh lo sợ nên đã ra Hà Nội gặp nhóm Nam đưa 500 triệu đồng và hứa cho mỗi người 3 nền đất tại dự án “Làng hoa Phú Quốc”. Sau đó, Nam, Phong và Điệp đến văn phòng Công ty L.H.D. để nhận 3 nền đất như thỏa thuận.

Bị can Lê Nam Trung tại cơ quan công an

Đến tháng 3-2022, nhóm Lĩnh tiếp tục phân lô, bán nền trái phép ở dự án “Làng Hoa Cửa Cạn” (thuộc khu vực khu phố 3, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). Trung tiếp tục cho đăng phóng sự phản ánh để Nam liên hệ Lĩnh yêu cầu đưa tiền, nếu không sẽ tiếp tục phát các phóng sự liên quan đến việc phân lô, bán nền trái phép. Sau đó, Lĩnh đồng ý chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản của Nam, rồi Nam chuyển cho Trung 200 triệu đồng như đã thỏa thuận.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, tạm giam đối với Nam, Trung; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phong để điều tra về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Riêng Điệp đã bỏ trốn và bị cơ quan công an ra quyết định truy nã.

Công an tỉnh An Giang đề nghị ai là bị hại trong vụ án nêu trên thì đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (Địa chỉ: số 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) gặp điều tra viên Thiếu tá Lời Văn Trí (điện thoại: 0932.841.122) để trình báo.

TIẾN TẦM - TUẤN QUANG