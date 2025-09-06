Không để thiếu thịt heo dịp tết

Sau đợt bùng phát dịch tả heo châu Phi (ASF) trong tháng 7, tình hình dịch bệnh trên cả nước đã có dấu hiệu hạ nhiệt từ đầu tháng 8 đến nay. Tuy nhiên, vẫn còn 32 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày kể từ ổ dịch cuối cùng, đồng thời dịch vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại. Để đảm bảo cung ứng đủ nguồn thực phẩm cho thị trường cuối năm, Bộ NN-MT chỉ đạo các địa phương khẩn trương “tái đàn có điều kiện”.

Các địa phương khẩn trương tái đàn

Tại Hà Nội, ASF buộc phải tiêu hủy hơn 10.000 con heo. UBND TP Hà Nội đã ban hành công điện yêu cầu khoanh vùng, tiêu độc khử trùng, kiểm soát vận chuyển, chỉ cơ sở đủ điều kiện an toàn sinh học, đã qua 21 ngày và được cơ quan thú y xác nhận mới được tái đàn.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác kiểm tra công tác tái đàn heo tại tỉnh Phú Thọ

Ở vùng trung du, miền núi phía Bắc, nhiều địa phương như: Phú Thọ, Cao Bằng, Lào Cai… các trang trại đang khẩn trương tái đàn. Tuy nhiên cơ quan thú y đề nghị kiểm soát dịch bệnh, không cho nhập heo mới nếu chưa xét nghiệm âm tính. Một số xã ở tỉnh Lào Cai đã qua mốc 21 ngày, chính quyền đang chuẩn bị điều kiện tái đàn có kiểm soát.

Tại miền Trung, lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo “chỉ tái đàn khi có xác nhận thú y”. Trong tháng 8, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết: hộ nuôi phải để trống chuồng tối thiểu 30 ngày, tiêu độc toàn bộ, xét nghiệm âm tính và được xác nhận thú y trước khi nhập heo giống. Quy định này được áp dụng thống nhất, làm cơ sở bảo đảm an toàn cho đàn heo cuối năm.

Còn ở khu vực Đông Nam bộ - thủ phủ chăn nuôi lớn nhất cả nước, tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch chuẩn hóa điều kiện tái đàn theo mô hình an toàn sinh học, giữ ổn định tổng đàn và bảo đảm nguồn cung cho TPHCM và vùng phụ cận trong các tháng còn lại của năm. Tại ĐBSCL, tỉnh An Giang cũng yêu cầu vừa khống chế dịch vừa giữ ổn định tổng đàn phục vụ cao điểm cuối năm, không để đứt gãy nguồn cung trong dịp lễ, tết.

Bảo đảm nguồn cung thực phẩm

Thứ trưởng Bộ NN-MT Phùng Đức Tiến cho biết, ASF có tác động rất lớn. Năm 2020, dịch từng buộc tiêu hủy tới 9 triệu con heo. Hiện nay, ngành thủy sản thì không đáng lo ngại, nhưng ngành chăn nuôi cần phải khẩn trương bắt tay phục hồi sau dịch bệnh và bão lũ. “Từ nay đến hết năm chỉ còn 4 tháng, nhu cầu thực phẩm sẽ tăng cao, nhất là dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Bộ đã chỉ đạo Cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức hội nghị với các địa phương khẩn trương tái đàn”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết.

Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Phan Quang Minh thông tin thêm, ASF đầu năm chỉ xuất hiện rải rác, nhưng đến tháng 7 bùng phát mạnh. Từ tháng 8 đến nay, dịch đã giảm. Hiện tại, 2 tỉnh thành đã qua 21 ngày không tái phát dịch, 6 tỉnh chỉ còn dưới 10 xã có dịch. Tình trạng vứt xác heo bệnh ra môi trường đã chấm dứt ở nhiều địa phương, không còn diễn biến nóng bỏng như trước nhờ kiểm soát chặt.

Dù dịch tạm lắng, nhưng vẫn có nguy cơ tái xuất do mưa bão ở miền Bắc và miền Trung, cùng sự xuất hiện của chủng virus lai (tái tổ hợp - Báo SGGP đã thông tin). Tuy nhiên ông Phan Quang Minh khẳng định các loại vaccine lưu hành từ năm 2019 đến nay vẫn còn hiệu quả với chủng này, nhưng cũng không thể chủ quan. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cảnh báo, những cơ sở đã dập dịch và kiểm soát được tình trạng vứt xác heo ra môi trường cần tiếp tục tiêu độc khử trùng vì mầm bệnh vẫn còn tồn tại.

Do dịch bệnh vẫn chưa dập tắt hoàn toàn nên Bộ NN-MT chỉ đạo “tái đàn có điều kiện”, gắn với phát triển các vùng và cơ sở an toàn dịch bệnh. Đến hết tháng 8-2025, cả nước đã có 3.780 vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh được công nhận.

Thứ trưởng Bộ NN-MT cũng yêu cầu kiểm soát dịch bệnh tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, không bảo đảm an toàn thực phẩm. Hà Nội đã lên kế hoạch từ nay đến hết năm 2025 kiên quyết xử lý cơ sở giết mổ không phép, kiểm soát chợ cóc, chợ tạm. Về thách thức mới là chủng virus lai, Bộ NN-MT đã chỉ đạo các đơn vị sản xuất vaccine tiếp tục phối hợp với các đối tác quốc tế nghiên cứu chế phẩm phù hợp, không để dịch tái diễn, ảnh hưởng đến đàn heo dịp cuối năm, trong bối cảnh thịt heo hiện chiếm tới 61%-65% rổ thực phẩm quốc gia.

PHÚC HẬU