Khu công nghệ cao TPHCM hướng đến mô hình Net Zero đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 28-10, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP) phối hợp Sở KH-CN TPHCM, Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) và Tập đoàn CMC tổ chức Hội nghị quốc tế thường niên lần thứ 7 với chủ đề “Các công nghệ chiến lược thúc đẩy phát triển công nghiệp bền vững”.

Hội nghị ghi nhận ý kiến của các chuyên gia về những công nghệ trụ cột giúp Việt Nam xây dựng nền công nghiệp phát thải carbon thấp, phát triển bền vững, thúc đẩy chuyển đổi kép (chuyển đổi số, chuyển đổi xanh).

Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ đến dự hội nghị.

Nghi thức khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM, mong muốn hội nghị lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo; kết nối trí tuệ, nguồn lực từ các đối tác trong và ngoài nước, qua đó biến thách thức thành cơ hội, xây dựng Khu Công nghệ cao trở thành hình mẫu phát triển bền vững.

GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao TPHCM chia sẻ tại hội nghị

Tại hội nghị, các diễn giả đã thảo luận, chia sẻ giải pháp công nghệ chiến lược trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, vật liệu mới, tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn… Đây là những trụ cột then chốt giúp Việt Nam xây dựng nền công nghiệp carbon thấp, phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ, phát biểu tại hội nghị



Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh: “Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và các giải pháp xanh sẽ thúc đẩy phát triển công nghiệp bền vững, xây dựng hạ tầng năng lượng tái tạo, quản lý chất thải hiệu quả và hướng tới nền kinh tế tuần hoàn”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Văn Thọ đề nghị Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tiếp thu ý kiến, sáng kiến của chuyên gia, nhà khoa học; chủ động tham mưu UBND TPHCM triển khai hiệu quả Đề án chuyển đổi kép, hướng đến xây dựng Khu Công nghệ cao TPHCM trở thành mô hình Net Zero đầu tiên trên cả nước.

Các đại biểu tham quan mô hình đổi mới sáng tạo tại khu vực triển lãm

Song song hội nghị là triển lãm với 60 gian hàng của doanh nghiệp, viện, trường và trung tâm đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực giáo dục, công nghệ sinh học, tế bào gốc…

Cũng trong khuôn khổ sự kiện diễn ra cuộc thi “Ý tưởng đổi mới sáng tạo các trường đại học tại vùng Đông Nam bộ” với 70 đội thi đến từ 13 trường đại học.

Cùng ngày, Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM ký kết hợp tác chiến lược với Viện Khoa học sự sống (Trường ĐH Công nghệ TPHCM) và Viện Nghiên cứu Thủy sản II. Việc hợp tác hướng tới hình thành mạng lưới nghiên cứu, ươm tạo và thương mại hóa công nghệ sinh học.

Các đại biểu tham quan triển lãm

Theo GS.TS Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM giữ vai trò quan trọng trong định hướng chuyển đổi kép. Ông cho biết, khu công nghệ cao đang chuyển mình mạnh mẽ thành khu công nghiệp thông minh nhờ chú trọng số hóa, xanh hóa và ứng dụng công nghệ AI, IoT, giúp giảm 20%-30% năng lượng, nguyên vật liệu sản xuất; 50% năng lượng điện sử dụng là năng lượng mặt trời; nước thải được tái sử dụng khoảng 70%, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính, tiếng ồn và bụi.

BÙI TUẤN