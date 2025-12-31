“Khúc hát giao mùa” lan tỏa niềm vui trong đêm cuối năm

Tối 31-12, tại Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh xã Dầu Tiếng, Sở VH-TT TPHCM đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2026 với chủ đề “Khúc hát giao mùa”, thu hút đông đảo người dân tham dự.

Mở màn chương trình là tổ khúc múa trống rộn ràng sắc xuân, tiếp nối là những ca khúc quen thuộc về mùa xuân, quê hương, đất nước như: Mùa xuân đầu tiên, Phố xuân, Gởi người em gái, Xuân đã về, Nụ cười xuân, Ngàn ước mơ Việt Nam… qua phần trình diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ được khán giả yêu mến.

Chương trình nghệ thuật "Khúc hát giao mùa" tổ chức tại Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh xã Dầu Tiếng

Đặc biệt, chương trình gây ấn tượng với tiết mục xiếc Tình yêu trên đôi giày trượt qua phần trình diễn của hai nghệ sĩ Lê Hưng - Nhã Hiếu đến từ Trung tâm Nghệ thuật TPHCM.

NSND Tạ Minh Tâm trình bày ca khúc "Gửi người em gái", "Cung đàn mùa xuân"

Các tiết mục tân cổ giao duyên, vọng cổ mang đậm hơi thở Nam bộ đã nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng từ khán giả.

Chia sẻ cảm xúc khi xem chương trình, bà Nguyễn Thị Lan, người dân xã Dầu Tiếng, cho biết: “Tôi rất phấn khởi vì ngày cuối năm được xem một chương trình nghệ thuật quy mô, dàn dựng công phu ngay tại xã. Tôi mê văn nghệ nên có chương trình ở xã là đi xem ngay”.

Với thời lượng chương trình khoảng 100 phút, "Khúc hát giao mùa” được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa ca múa nhạc hiện đại, âm nhạc truyền thống và các loại hình nghệ thuật đặc sắc.

Một tiết mục trong chương trình

Trong không khí rộn ràng của thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, chương trình là điểm nhấn văn hóa ý nghĩa, phục vụ đời sống tinh thần của người dân vùng ngoại thành và khu vực giáp ranh.

TÂM TRANG