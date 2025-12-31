Sức sống cơ sở

“Khúc hát giao mùa” lan tỏa niềm vui trong đêm cuối năm

SGGPO

Tối 31-12, tại Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh xã Dầu Tiếng, Sở VH-TT TPHCM đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2026 với chủ đề “Khúc hát giao mùa”, thu hút đông đảo người dân tham dự.

Mở màn chương trình là tổ khúc múa trống rộn ràng sắc xuân, tiếp nối là những ca khúc quen thuộc về mùa xuân, quê hương, đất nước như: Mùa xuân đầu tiên, Phố xuân, Gởi người em gái, Xuân đã về, Nụ cười xuân, Ngàn ước mơ Việt Nam… qua phần trình diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ được khán giả yêu mến.

VN 3.jpg
VN 4.jpg
Chương trình nghệ thuật "Khúc hát giao mùa" tổ chức tại Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh xã Dầu Tiếng

Đặc biệt, chương trình gây ấn tượng với tiết mục xiếc Tình yêu trên đôi giày trượt qua phần trình diễn của hai nghệ sĩ Lê Hưng - Nhã Hiếu đến từ Trung tâm Nghệ thuật TPHCM.

VN 1.jpg
NSND Tạ Minh Tâm trình bày ca khúc "Gửi người em gái", "Cung đàn mùa xuân"

Các tiết mục tân cổ giao duyên, vọng cổ mang đậm hơi thở Nam bộ đã nhận được nhiều tràng pháo tay tán thưởng từ khán giả.

Chia sẻ cảm xúc khi xem chương trình, bà Nguyễn Thị Lan, người dân xã Dầu Tiếng, cho biết: “Tôi rất phấn khởi vì ngày cuối năm được xem một chương trình nghệ thuật quy mô, dàn dựng công phu ngay tại xã. Tôi mê văn nghệ nên có chương trình ở xã là đi xem ngay”.

VN 5.jpg

Với thời lượng chương trình khoảng 100 phút, "Khúc hát giao mùa” được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa ca múa nhạc hiện đại, âm nhạc truyền thống và các loại hình nghệ thuật đặc sắc.

VN 6.jpg
Một tiết mục trong chương trình

Trong không khí rộn ràng của thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới, chương trình là điểm nhấn văn hóa ý nghĩa, phục vụ đời sống tinh thần của người dân vùng ngoại thành và khu vực giáp ranh.

TÂM TRANG

Từ khóa

Mùa xuân đầu tiên Tổ khúc Múa trống Cung đàn Tạ Minh Tâm Sắc xuân Giao duyên Đảng ủy Xã Dầu Tiếng xã Dầu Tiếng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn