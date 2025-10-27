Khuyến cáo người dân tạm thời chưa lưu thông qua đèo Lò Xo do sạt lở

Sáng 27-10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân và các tài xế tạm thời chưa di chuyển qua đèo Lò Xo (thuộc đường Hồ Chí Minh), do khu vực này đang xảy ra sạt lở nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng khắc phục sạt lở đèo Lò Xo, sáng 27-10

Đèo Lò Xo nằm giữa địa phận tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều vị trí trên đèo bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường. Nghiêm trọng nhất là tại Km1403 và Km1408 (đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi), khối lượng sạt lở, gây chia cắt giao thông tạm thời.

Sáng nay 27-10, lực lượng chức năng huy động phương tiện, máy móc để khắc phục tại hiện trường, cố gắng thông xe tạm thời trong chiều cùng ngày. Nhiều xe tải, xe khách chưa thể di chuyển về TP Đà Nẵng, buộc phải đậu xe 2 bên đường.

Sạt lở tại đèo Lò Xo ở Km1408, khiến cây cối từ taluy dương tràn xuống đường

Trong thời gian khắc phục, lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân không di chuyển qua đèo để đảm bảo an toàn, đồng thời có thể lựa chọn các tuyến đường khác thay thế. Sau khi hoàn tất việc khắc phục sạt lở, lực lượng chức năng sẽ thông báo để người dân chủ động di chuyển.

Đèo Lò Xo tại Km1408 bị sạt lở nặng

Xe xếp hàng đậu trên đèo Lò Xo

Tin liên quan Quảng Ngãi: Sạt lở trên đèo Lò Xo, giao thông chia cắt

HỮU PHÚC