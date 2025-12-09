Khám phá 40 minh họa sống động của Truyện Kiều

Nhân kỷ niệm 260 năm ngày sinh và 205 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt ấn bản " Truyện Kiều" mới, với hơn 40 tranh minh họa của họa sĩ Nguyễn Công Hoan.

Ấn phẩm "Truyện Kiều" với minh họa của họa sĩ Nguyễn Công Hoan

Truyện Kiều kể về cuộc đời Thúy Kiều, người con gái tài sắc vẹn toàn nhưng trải qua nhiều truân chuyên.

Tác phẩm vừa mang giá trị nhân đạo, nhân văn, vừa lưu giữ tinh thần dân tộc, trở thành dấu ấn sâu đậm trong văn hóa Việt Nam. Học giả Phạm Quỳnh từng nhận xét: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, nước ta còn”.

Đây là nỗ lực đưa kiệt tác văn học trung đại Việt Nam gần gũi hơn với độc giả, đặc biệt là giới trẻ

Họa sĩ Nguyễn Công Hoan nổi tiếng với phong cách cổ điển pha màu sắc độc đáo. Trong hơn 2 năm thực hiện, anh tỉ mỉ vẽ từng bức trên giấy xuyến chỉ mỏng tang, tông vàng - xanh lá chủ đạo, khắc họa những cảnh quan trọng: Thúy Kiều và Thúy Vân đánh đàn, đi lễ Thanh Minh, gặp Kim Trọng…

Một số bức tranh phải vẽ nhiều phiên bản, chỉnh sửa nhiều lần mới đạt hiệu quả thị giác và tinh thần truyện.

Ấn bản mới với minh họa được in màu

Họa sĩ Tạ Huy Long, biên tập viên mỹ thuật NXB Kim Đồng, nhận xét: “Ấn bản này mang đậm dấu ấn Việt Nam với chi tiết rặng liễu, khóm tre, buồng cau, cây chuối… Thế giới nghệ thuật Truyện Kiều được tái hiện đúng tinh thần Nguyễn Du”.

Biên tập viên Nguyễn Thanh Hương của NXB Kim Đồng cũng đánh giá cao sự kiên trì, tỉ mỉ và lòng yêu nghề của họa sĩ, đồng thời sự cầu thị và tinh thần hợp tác đã làm nên những minh họa tâm huyết.

NXB Kim Đồng hy vọng ấn bản này sẽ mang đến trải nghiệm mới mẻ, giúp độc giả trẻ hiểu hơn về kiệt tác văn học, đồng thời góp phần gìn giữ và làm sống lại di sản Truyện Kiều trong lòng người Việt.

VĨNH XUÂN