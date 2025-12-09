UNESCO ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản cần bảo vệ khẩn cấp

Ngày 9-12, tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO đã chính thức ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ (Bắc Ninh) vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương (hàng đầu, thứ 2 từ phải qua) phát biểu khi nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được ghi danh

Theo Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL), vào hồi 14 giờ 38 phút ngày 9-12 giờ địa phương, tại Thủ đô New Delhi, kỳ họp lần thứ 20, Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 đã thông qua Quyết định số 20.COM 7.a.1 ghi danh di sản nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Đây là di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO.

Tranh dân gian Đông Hồ và các bản in

Nghề làm tranh Đông Hồ ra đời tại khu phố Đông Khê, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, cách đây khoảng 500 năm nổi bật với kỹ thuật in khắc gỗ thủ công, màu sắc tự nhiên và chủ đề đa dạng: tranh thờ, chúc tụng, lịch sử, sinh hoạt, phong cảnh, gắn liền với các ngày lễ, tết.

Mỗi bức tranh được tạo ra qua nhiều công đoạn tinh xảo: vẽ mẫu bằng bút lông, khắc ván gỗ, chế màu từ lá chàm, sỏi son, hoa hòe, bột sò điệp, tro lá tre, và in úp ván từng lớp màu theo nguyên tắc truyền thống.

Thời khắc gõ búa ghi danh nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách di sản cần bảo vệ khẩn cấp

Theo Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003, Hồ sơ đề cử di sản văn hóa phi vật thể nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam đáp ứng các tiêu chí ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Số lượng nghệ nhân duy trì nghề đang giảm mạnh, các kỹ năng truyền nghề đòi hỏi nhiều năm kinh nghiệm và nhu cầu sử dụng tranh truyền thống giảm sút... Hồ sơ đề xuất 7 mục tiêu bảo vệ, gồm mở lớp truyền nghề, kiểm kê di sản, đa dạng hóa thị trường, cải thiện nguyên liệu và trang bị bảo hộ cho nghệ nhân.

Chế tác bản khắc in tranh dân gian Đông H﻿ồ

Thay mặt Việt Nam, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn cam kết triển khai các biện pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản.

Việc ghi danh không chỉ giúp gìn giữ kỹ năng, bí quyết nghề truyền thống mà còn nâng cao nhận thức xã hội, khuyến khích thế hệ trẻ quan tâm, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Tranh "Đám cưới chuột"

Tỉnh Bắc Ninh hiện có 5 di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại được UNESCO công nhận, trong đó có nghề làm tranh Đông Hồ, góp phần khẳng định vị thế văn hóa đặc sắc và truyền thống lâu đời của Việt Nam trên bản đồ di sản toàn cầu.

VĨNH XUÂN