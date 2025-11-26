Kiểm lâm TPHCM ngăn chặn nạn tận diệt chim trời

Ngày 26-11, Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết, đơn vị vừa thực hiện tháo dỡ hàng trăm mét lưới giăng bẫy chim trời trên địa bàn phường Tân Hải, xã Nghĩa Thành và xã Củ Chi (TPHCM).

Lực lượng kiểm lâm Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ thu gom, xử lý hơn 500m lưới giăng bẫy chim trời tại phường Tân Hải, TPHCM

Theo ông Nguyễn Văn Khánh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ, Chi cục Kiểm lâm TPHCM, qua phản ánh của người dân, đơn vị xác định tọa độ và lần theo dấu vết, ghi nhận hơn 500m lưới được các đối tượng giăng dày đặc trên cánh đồng (phía đối diện nhà thờ Chu Hải, thuộc phường Tân Hải) để bẫy chim trời.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng giăng lưới bẫy chim đã rời bỏ hiện trường.

Ngay sau khi xác định vụ việc, lực lượng chức năng lập tức cắt lưới, tháo dỡ, thu gom và tiêu hủy ngay tại chỗ.

Ngoài khu vực Tân Hải, Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 3 (Chi cục Kiểm lâm TPHCM) phối hợp Hạt kiểm lâm Phú Mỹ và các địa phương tuần tra, phát hiện, tháo gỡ khoảng 150m lưới bẫy chim tại xã Nghĩa Thành và xã Củ Chi.

Kiểm lâm tháo dỡ lưới giăng bẫy chim trời tại xã Củ Chi. Ảnh: Kiểm lâm cung cấp

Theo Chi cục Kiểm lâm TPHCM, các cánh đồng sau mùa thu hoạch thường là nơi chim trời xuất hiện, đồng thời cũng là những điểm nóng về tình trạng đặt bẫy, các dụng cụ dẫn dụ chim trời.

Lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền và trực tiếp tháo dỡ hàng loạt bẫy lưới được giăng dọc cánh đồng. Trong đó, nhiều đoạn lưới dài cả trăm mét được tháo dỡ, trả lại bầu trời an toàn cho đàn chim di cư.

Từ nay đến cuối năm 2025, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra thường xuyên, lập bản đồ các điểm nóng để theo dõi lâu dài. Đồng thời, phối hợp chính quyền, công an và người dân để tổ chức kiểm tra định kỳ/đột xuất các khu vực mà đối tượng thường giăng lưới bẫy chim trời.

QUANG VŨ