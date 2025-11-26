Sức sống cơ sở

Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại

Ngày 26-11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện xã Vĩnh Lộc (TPHCM) phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. 

Tại điểm hiến máu, anh Đỗ Trung Tín, Chi hội trưởng Hội Chữ thập đỏ ấp 7, xã Vĩnh Lộc cho biết, trong 2 năm gần đây anh đã tham gia hiến máu 9 lần.

hien mau 2.jpg
Các tình nguyện viên được khám sàng lọc trước khi vào hiến máu

“Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Mỗi giọt máu cho đi là thêm một hy vọng sống cho những bệnh nhân đang cần được truyền máu. Tôi không chỉ tham gia các chương trình của địa phương mà luôn sẵn sàng hiến máu khi có người bệnh cần”, anh Tín chia sẻ.

hien mau.jpg
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu

Ngày hội đã thu hút 316 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên và người dân tham gia.

Kết thúc chương trình, ban tổ chức tiếp nhận đủ 316 đơn vị máu, góp phần quan trọng vào nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân.

VĂN ANH - VÕ THƯƠNG

