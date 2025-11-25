Nông trang xanh mát giữa lòng đô thị TPHCM

Từ trung tâm thành phố, di chuyển chừng 2 giờ đồng hồ, du khách đi qua con đường DT747 là đến Sol Retreat Farm – Nơi bình yên chim hót (xã Thường Tân, TPHCM), do bà Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến vùng đất hoang sơ này lại xuất hiện một khu du lịch sinh thái mang đậm phong cách núi rừng Tây Bắc.
Sinh ra ở vùng núi Lào Cai, lớn lên bà Thu đã chọn phương Nam để sinh sống và lập nghiệp. Trải qua thời gian dài bươn chải trên thương trường, khi có điều kiện về kinh tế, bà Thu luôn đau đáu ý tưởng xây dựng một khu du lịch giống như vùng Tây Bắc thu nhỏ, để thể hiện tình cảm với quê hương, qua đó du khách có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên giữa vùng đô thị.
Từ mảnh đất dốc, khô cằn 10ha ở phía Bắc TPHCM (giáp với tỉnh Đồng Nai), bà Thu cùng một người bạn đã biến nơi này thành một khu đất trồng cây công nghiệp, cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao. Trong khu đất rộng lớn này, bà Thu trồng tiêu và bưởi mang lại thu nhập mỗi năm vài tỷ đồng. Cả hai sản phẩm cây trồng này của bà Thu đều được cấp chứng nhận VietGap.
Với tâm huyết của mình và mong muốn công trình vùng Tây Bắc thu nhỏ có mặt tại đây, bà Thu đã dành một phần đất để xây dựng quán cà phê, quán ăn, nhà nghỉ dưỡng… mang phong cách như nhà sàn ở vùng Tây Bắc.
“Cây ăn trái được trồng theo hướng hữu cơ, an toàn với du khách. Đặc biệt, bưởi da xanh và tiêu của chúng tôi đã được công nhận sản phẩm OCOP. Vì vậy, du khách không chỉ được trải nghiệm hái trái mà còn có thể tự tay lựa chọn trái còn trên cành để mang về làm quà cho người thân”, bà Thu chia sẻ.
Tại Sol Retreat Farm còn có một khu vườn dược liệu độc đáo. Mô hình du lịch sinh thái, phát triển sản phẩm địa phương, nhất là khai thác thêm thế mạnh về sản phẩm OCOP, kết hợp cho du khách trải nghiệm tại Sol Retreat Farm đã và đang thu hút nhiều du khách.
Theo ông Đoàn Quang Cảnh, Chủ tịch UBND xã Thường Tân, ban đầu, Sol Retreat Farm được định hình là một quán cà phê kết hợp mô hình nông trại tọa lạc ở vùng đất đồi. Tuy nhiên, với tầm nhìn dài hạn, đặc biệt với mong muốn phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp - nông thôn, gia chủ đã phát triển thành một hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu từ thư giãn đến nghỉ dưỡng ngắn ngày dành cho du khách.
Ngày 13-11-2025 vừa qua, UBND xã Thường Tân đã tặng giấy khen cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Xuân Thu, vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.