Nông trang xanh mát giữa lòng đô thị TPHCM

Cách trung tâm TPHCM khoảng 60km, nông trang Sol Retreat Farm nằm tại xã Thường Tân đang được nhiều du khách tìm đến. Với không gian xanh, du khách như được trở về nhà, trở về rừng cây ăn trái và trải nghiệm hái trái, chụp ảnh, gắn kết với người thân.

Từ trung tâm thành phố, di chuyển chừng 2 giờ đồng hồ, du khách đi qua con đường DT747 là đến Sol Retreat Farm – Nơi bình yên chim hót (xã Thường Tân, TPHCM), do bà Nguyễn Thị Xuân Thu làm chủ. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến vùng đất hoang sơ này lại xuất hiện một khu du lịch sinh thái mang đậm phong cách núi rừng Tây Bắc.

Du khách check-in trong vườn quýt tại Sol Retreat Farm

Sinh ra ở vùng núi Lào Cai, lớn lên bà Thu đã chọn phương Nam để sinh sống và lập nghiệp. Trải qua thời gian dài bươn chải trên thương trường, khi có điều kiện về kinh tế, bà Thu luôn đau đáu ý tưởng xây dựng một khu du lịch giống như vùng Tây Bắc thu nhỏ, để thể hiện tình cảm với quê hương, qua đó du khách có thể thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên giữa vùng đô thị.

Từ mảnh đất dốc, khô cằn 10ha ở phía Bắc TPHCM (giáp với tỉnh Đồng Nai), bà Thu cùng một người bạn đã biến nơi này thành một khu đất trồng cây công nghiệp, cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao. Trong khu đất rộng lớn này, bà Thu trồng tiêu và bưởi mang lại thu nhập mỗi năm vài tỷ đồng. Cả hai sản phẩm cây trồng này của bà Thu đều được cấp chứng nhận VietGap.

Nông trại mang đậm bản sắc của vùng núi rừng Tây Bắc

Với tâm huyết của mình và mong muốn công trình vùng Tây Bắc thu nhỏ có mặt tại đây, bà Thu đã dành một phần đất để xây dựng quán cà phê, quán ăn, nhà nghỉ dưỡng… mang phong cách như nhà sàn ở vùng Tây Bắc.

“Cây ăn trái được trồng theo hướng hữu cơ, an toàn với du khách. Đặc biệt, bưởi da xanh và tiêu của chúng tôi đã được công nhận sản phẩm OCOP. Vì vậy, du khách không chỉ được trải nghiệm hái trái mà còn có thể tự tay lựa chọn trái còn trên cành để mang về làm quà cho người thân”, bà Thu chia sẻ.

Du khách thưởng thức những nét văn hóa đặc trưng của vùng cao Tây Bắc tại Sol Retreat Farm

Tại Sol Retreat Farm còn có một khu vườn dược liệu độc đáo. Mô hình du lịch sinh thái, phát triển sản phẩm địa phương, nhất là khai thác thêm thế mạnh về sản phẩm OCOP, kết hợp cho du khách trải nghiệm tại Sol Retreat Farm đã và đang thu hút nhiều du khách.

Không gian núi rừng Tây Bắc tại nông trại Sol Retreat Farm

Du khách tạo dáng trong khu du lịch sinh thái tại xã Thường Tân

Theo ông Đoàn Quang Cảnh, Chủ tịch UBND xã Thường Tân, ban đầu, Sol Retreat Farm được định hình là một quán cà phê kết hợp mô hình nông trại tọa lạc ở vùng đất đồi. Tuy nhiên, với tầm nhìn dài hạn, đặc biệt với mong muốn phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp - nông thôn, gia chủ đã phát triển thành một hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, đáp ứng nhu cầu từ thư giãn đến nghỉ dưỡng ngắn ngày dành cho du khách.

Khung cảnh nên thơ, yên bình ở vùng nông thôn TPHCM

Ngày 13-11-2025 vừa qua, UBND xã Thường Tân đã tặng giấy khen cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Xuân Thu, vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

ĐỨC TRUNG