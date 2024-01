Kiểm soát chặt chất lượng hàng Việt ở siêu thị

Năm 2024, TPHCM có kế hoạch kết nối nhà sản xuất với nhà phân phối, tạo sân chơi chung giúp các nhà phân phối bắt tay nói không với sản phẩm không bảo đảm an toàn. Việc này sẽ giúp loại bỏ sản phẩm không bảo đảm chất lượng, thiếu an toàn đến tay người tiêu dùng.

Các siêu thị sẽ siết chặt kiểm tra an toàn thực phẩm

Tuy vậy, để hàng vào được các hệ thống phân phối hiện đại của TPHCM, doanh nghiệp sản xuất phải đáp ứng tiêu chí về chất lượng và đảm bảo an toàn. Bởi các nhà phân phối tại TPHCM sẽ siết chặt việc thực hiện các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng theo quy tắc chung. Sản phẩm vi phạm, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm nếu bị một hệ thống siêu thị phát hiện sẽ đồng loạt bị loại khỏi quầy kệ tất cả hệ thống bán lẻ khác.

Việc kiểm soát tốt chất lượng hàng hóa được kỳ vọng tạo thêm thị trường cho những nhà sản xuất làm ăn bài bản, minh bạch tham gia, từ đó gia tăng sản phẩm an toàn, chất lượng cho thị trường.

MINH Ý