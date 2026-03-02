Kiểm tra điều kiện an toàn của đội tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính về sự cố cháy tàu du lịch (xảy ra ngày 27-2) trên vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Chính phủ yêu cầu kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn của toàn bộ đội tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long

Cụ thể, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy và an toàn giao thông đường thủy.

Cùng với đó, kiểm tra, rà soát điều kiện an toàn, kỹ thuật của toàn bộ đội tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long; kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động các phương tiện không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn theo quy định; báo cáo Thủ tướng kết quả trong ngày 3-3.

Bộ VH-TT-DL được giao chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh, các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương rà soát, đánh giá tổng thể công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch, nhất là du lịch đường thủy; kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn, quy trình phục vụ khách du lịch, công tác tuyên truyền, hướng dẫn khách thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn; kịp thời đề xuất giải pháp tăng cường quản lý, phòng ngừa rủi ro, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của doanh nghiệp và du khách; báo cáo Thủ tướng trước ngày 10-3.

Trước đó, chiều 27-2, tàu du lịch Signature QN-7269 xảy ra cháy tại khu vực gần Hang Cỏ trên vịnh Hạ Long. Đây là tàu vỏ gỗ, sức chứa 48 chỗ, thuộc Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Kỳ quan Hạ Long.

Thời điểm này, trên tàu có 41 người, gồm 28 khách nước ngoài (quốc tịch Mỹ, Pháp, Hà Lan, Anh, Đức, Ấn Độ, Bồ Đào Nha) và 2 khách Việt Nam, cùng 11 thuyền viên.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, thuyền trưởng và thuyền viên nhanh chóng đưa toàn bộ du khách rời tàu an toàn.

Tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp doanh nghiệp chủ tàu liên hệ đại sứ quán các nước có công dân đi trên tàu, nhằm hỗ trợ cấp lại hộ chiếu những trường hợp bị mất giấy tờ; phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) cấp giấy thông hành trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện để du khách tiếp tục tham quan tại Việt Nam, hoặc làm thủ tục xuất cảnh theo nguyện vọng.

LÂM NGUYÊN