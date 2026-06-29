Chiều 29-6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành kiểm tra Đảng đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, cấp ủy các cấp và chi bộ đã kiểm tra hơn 12.000 tổ chức đảng và trên 108.000 đảng viên.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGUYỄN HÀ

Công tác giám sát chuyên đề đã được thực hiện đối với hơn 13.000 tổ chức đảng và 43.000 đảng viên. Việc kiểm soát tài sản, thu nhập cũng được đẩy mạnh với hơn 13.700 trường hợp được rà soát, qua đó kịp thời chấn chỉnh các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Ngành kiểm tra Đảng đang chuyển dịch mạnh mẽ sang tinh thần "chủ động, đồng hành, cảnh báo từ sớm, từ xa" nhằm phát hiện sớm các vướng mắc ngay từ cơ sở, đảm bảo các chính sách lớn của Đảng được thực thi đúng và hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, các kết luận kiểm tra phải mang tính thực tiễn và khả thi. Trong đó, kiểm tra, giám sát là để cùng tìm ra cách tháo gỡ vấn đề, không phải để làm khó. Kết luận kiểm tra giúp làm cho công việc tốt lên, chạy được, không phải kết luận xong lại làm cho công việc khó hơn.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh cũng yêu cầu ngành kiểm tra không được tạo ra những rào cản mới, phải hướng tới mục tiêu khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu toàn ngành tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Trong đó, công tác cán bộ phải được giám sát chặt chẽ, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện nể nang, né tránh, hay tâm lý "dĩ hòa vi quý" trong đánh giá và sử dụng cán bộ.

Để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới, đồng chí đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số với phương châm "giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu". Việc khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ giúp công tác kiểm tra trở nên khách quan, chính xác và giảm bớt phiền hà cho cơ sở.

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