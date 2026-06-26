Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt văn nghệ sĩ khu vực phía Nam

Chiều 26-6, tại TPHCM, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt văn nghệ sĩ khu vực phía Nam năm 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tham dự và chủ trì chương trình.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày các tác phẩm văn học, nghệ thuật. Ảnh: MẠNH THẮNG

Lãnh đạo TPHCM dự chương trình có các đồng chí: Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM...

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gặp mặt các văn nghệ sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Các đại biểu tham dự gặp mặt. Ảnh: MẠNH THẮNG

Các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: MẠNH THẮNG

Tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu ôn lại những kỷ niệm, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ khu vực phía Nam qua các thời kỳ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng tri ân, cảm ơn những đóng góp của các văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp văn hóa, văn học, nghệ thuật cách mạng Việt Nam; đồng thời, thể hiện tình cảm đặc biệt đối với TPHCM nhân Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ôn lại những đóng góp của các thế hệ văn nghệ sĩ phía Nam. Ảnh: MẠNH THẮNG

Ôn lại những dấu mốc quan trọng về tư tưởng văn hóa của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhắc lại, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Đến Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1948, Người tiếp tục nhấn mạnh: “Văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với lĩnh vực văn hóa và đội ngũ văn nghệ sĩ. Văn học, nghệ thuật luôn là một bộ phận đặc biệt quan trọng của đời sống tinh thần xã hội. Đội ngũ văn nghệ sĩ là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, có vai trò to lớn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bồi đắp khát vọng phát triển đất nước.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trò chuyện cùng các văn nghệ sĩ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đặc biệt, những tác phẩm viết về lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng và hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” đã góp phần quan trọng trong giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội nhà văn TPHCM, chia sẻ tình cảm với những tác phẩm lấy cảm hứng từ hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kỳ vọng đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền văn học, nghệ thuật cách mạng Việt Nam; không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong sáng tác, quảng bá tác phẩm. Qua đó, tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao về đất nước, con người Việt Nam, về lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng và hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ”, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy phát biểu về định hướng xây dựng nền văn hóa TPHCM tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ gạo cội tiếp tục truyền cảm hứng, dìu dắt thế hệ văn nghệ sĩ trẻ sáng tạo nhiều tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, giá trị nghệ thuật cao; phản ánh chân thực công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: MẠNH THẮNG

THU HOÀI - MẠNH THẮNG