Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hoạt động Quốc hội

Chiều 29-6, tại Nhà Quốc hội, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn nêu rõ, hội nghị lần này không chỉ sơ kết công việc 6 tháng đầu năm mà còn nhằm thống nhất phương thức lãnh đạo, cơ chế phối hợp và kỷ cương hoạt động của Đảng bộ Quốc hội trong mô hình mới.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang chỉ đạo rất quyết liệt yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, vận hành hiệu quả, lấy kết quả phục vụ nhân dân và phát triển đất nước làm thước đo.

Đối với Quốc hội, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đúng tầm các chủ trương lớn của Đảng; nâng cao chất lượng thẩm tra, phản biện chính sách, giám sát thực thi; đồng thời bảo đảm Đảng bộ vận hành thông suốt, kỷ cương, hiệu quả trong mô hình tổ chức mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dự hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến sâu một số nhóm nội dung. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhất là công tác hoàn thiện thể chế, chuẩn bị các kỳ họp Quốc hội và các đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trước mắt là kỳ họp không thường lệ của Quốc hội (dự kiến khai mạc vào ngày 5-8) với khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, tiến độ hết sức khẩn trương.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: CẨM HÀ

Đối với dự thảo quy chế làm việc của Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu góp ý để bảo đảm quy chế thật sự là cơ sở để Đảng ủy Quốc hội hoạt động khoa học, dân chủ, kỷ cương, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, nâng cao hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo trong điều kiện mô hình tổ chức mới.

Về các dự thảo quy chế phối hợp trình Ban Bí thư, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung làm rõ những nội dung phối hợp thực sự thiết yếu; bảo đảm thông suốt giữa Đảng ủy Quốc hội với các Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan đảng ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, nhất là trong công tác thể chế hóa chủ trương của Đảng, xây dựng pháp luật, giám sát, phản ánh thực tiễn và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

ANH PHƯƠNG