Nâng cao vai trò công tác xã hội trong quản trị đô thị

Quang cảnh hội thảo

TS Phạm Ngọc Lợi, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, cho biết quá trình đô thị hóa nhanh và chuyển đổi số mạnh mẽ đang đặt TPHCM trước nhiều thách thức về an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe tâm thần, quản lý lao động di cư và bảo vệ các nhóm yếu thế. Trong bối cảnh này, công tác xã hội không chỉ là hoạt động nhân đạo hay từ thiện mang tính sự vụ mà đã trở thành "hạ tầng mềm" của quản trị đô thị hiện đại. Đây cũng là cầu nối giữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước với nhu cầu thực tiễn của người dân ở cơ sở.

Đóng góp ý kiến tại hội thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo phân tích, công tác xã hội là lĩnh vực đòi hỏi đội ngũ nhân lực có chuyên môn sâu, liên ngành nhằm hỗ trợ người yếu thế, chăm lo sự phát triển của cộng đồng và trang bị kỹ năng sống cho trẻ em. Điều này đòi hỏi cần nâng cao nhận thức về vai trò của công tác xã hội trong quản trị xã hội; tăng cường tham vấn chính sách; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực. Đặc biệt, cần có cơ chế Nhà nước đặt hàng và hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội.

Các đồng chí chủ trì hội thảo

Đại biểu Phạm Phương Thảo cũng kiến nghị nghiên cứu bố trí vị trí việc làm về công tác xã hội ở cơ sở, trước mắt ưu tiên các địa bàn đông dân, có nhiều vấn đề xã hội phát sinh; tăng cường phối hợp giữa các cấp chính quyền trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp nhằm xử lý kịp thời các vấn đề an sinh, tránh tình trạng "quản trị cắt khúc".

Đại biểu tham luận tại hội thảo

Một số đại biểu cũng kiến nghị tích hợp cơ sở dữ liệu an sinh với Đề án 06, liên thông dữ liệu cư trú thực tế để nhận diện đầy đủ lao động phi chính thức và lao động di cư; xây dựng các điểm hỗ trợ chuyển đổi số tại cộng đồng. Đặc biệt là ưu tiên phát triển mô hình công tác xã hội lâm sàng và công tác xã hội cộng đồng trong chăm sóc sức khỏe tâm thần đô thị; gắn quy hoạch nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân với việc bảo đảm tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế thiết yếu, góp phần nâng cao chất lượng an sinh và năng lực quản trị đô thị.

THU HƯỜNG