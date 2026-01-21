Kiểm tra nguồn cung hàng hóa Tết Bính Ngọ tại Hà Nội

Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước đã tổ chức đoàn kiểm tra thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội. Đây là 1 trong 7 đoàn công tác triển khai theo kế hoạch kiểm tra trên địa bàn cả nước.

Ngày 21-1, đoàn công tác của Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) do Cục trưởng Trần Hữu Linh làm trưởng đoàn, đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát tại một số địa bàn, cơ sở sản xuất, kinh doanh trọng điểm trên địa bàn TP Hà Nội, nhằm nắm bắt tình hình cung - cầu, giá cả và chất lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cục trưởng Trần Hữu Linh khảo sát tình hình buôn bán hàng hóa của tiểu thương tại chợ Hà Đông ngày 21-1

Trực tiếp kiểm tra tại chợ Hà Đông (một trong những chợ truyền thống có quy mô lớn, lưu lượng giao thương cao của Hà Nội), đoàn ghi nhận không khí mua bán tại chợ diễn ra sôi động, hàng hóa phong phú, đa dạng chủng loại, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp cao điểm cuối năm.

Đoàn khảo sát tại khu vực kinh doanh thịt heo trong chợ Hà Đông

Và trực tiếp mua sản phẩm tại quầy kinh doanh nông sản khô ở chợ Hà Đông

Đoàn cũng khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh và khả năng cung ứng sản phẩm ra thị trường tại một số doanh nghiệp thuộc Cụm công nghiệp Trường An, xã An Khánh (TP Hà Nội).

Đoàn công tác đã thực tế tình hình chế biến thực phẩm tại một doanh nghiệp ở xã An Khánh (TP Hà Nội)

Cùng ngày, đoàn công tác làm việc với Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội và các đội quản lý thị trường trên địa bàn. Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm, tập trung kiểm tra các nhóm mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp tết này, đồng thời tăng cường kiểm soát, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hàng hóa tại chợ Hà Đông

Ông Trần Hữu Linh dự báo, thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, thị trường tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Do đó, lực lượng quản lý thị trường cần bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến cung - cầu, giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, góp phần ổn định thị trường hàng hóa, phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, lành mạnh.

Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, lực lượng chức năng cần kết hợp hài hòa giữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh chấp hành pháp luật với xử lý vi phạm; không gây phiền hà, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp nhưng vẫn bảo đảm kỷ cương, kỷ luật thị trường. Đồng thời, các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, khảo sát tại các địa bàn trọng điểm không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm mà còn kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tiểu thương, qua đó đề xuất giải pháp điều hành phù hợp, góp phần ổn định thị trường hàng hóa, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

PHÚC VĂN