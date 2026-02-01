Chăm lo tết cho hơn 2.000 người khuyết tật, trẻ mồ côi

Ngày 1-2, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM tổ chức chương trình “Cây mùa xuân - Thắp sáng lòng nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026, chăm lo cho hơn 2.000 người khuyết tật, trẻ mồ côi.

Chăm lo tết cho người khuyết tật, trẻ mồ côi trong chương trình “Cây mùa xuân - Thắp sáng lòng nhân ái”

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

TPHCM hiện có khoảng trên 60.000 người khuyết tật, trẻ mồ côi. Để góp phần bảo trợ, chăm lo, hỗ trợ các trường hợp khó khăn, Chương trình “Cây mùa xuân - Thắp sáng lòng nhân ái” được tổ chức vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, đã trở thành hoạt động thường niên ý nghĩa. Năm nay là lần thứ 25 chương trình được tổ chức.

Chương trình năm nay có sự đồng hành của các đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Tập đoàn Sơn Kim, Chi hội Nữ doanh nhân Bình Dương, Công ty TNHH trực tuyến Sài Gòn Kinh Thương, Công ty cổ phần cấp nước Gia Định, Quỹ phúc lợi xã hội Eden, Unilever Việt Nam, ông Châu Huệ Bang - Khánh Vân Nam Viện, bà Trang Thị Mai Sương…

Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM và các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức chương trình văn nghệ và tặng quà Tết cho 2.000 người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí trên 2,1 tỷ đồng. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, gồm tiền mặt và hiện vật là các nhu yếu phẩm. Những món quà do nhiều tấm lòng hảo tâm góp lại đã đem đến hương vị tết, chia sẻ sự ấm áp, thân tình dành cho những hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao quà cho trẻ khuyết tật

Trao quà tết cho người khuyết tật, trẻ mồ côi

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thay mặt lãnh đạo TPHCM ghi nhận những nỗ lực duy trì chương trình ý nghĩa này của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM. Đồng chí bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng, sự đóng góp, nỗ lực không ngừng của hội bảo trợ ba địa phương trước đây và bây giờ là TPHCM mới; đồng thời tri ân tình cảm, sự chia sẻ rất trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ quan, nhà hảo tâm đã đồng hành chăm lo cho trẻ mồ côi, người khuyết tật. Tất cả đã cùng TPHCM đạt nhiều mục tiêu an sinh xã hội.

“TPHCM không chỉ phát triển thành một siêu đô thị mà còn là một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và đáng sống. Trách nhiệm đang đặt lên vai thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội để tiếp tục thực hiện sứ mệnh, trách nhiệm cộng đồng, chăm lo đời sống người dân. Những đóng góp âm thầm, kiên trì, nỗ lực suốt thời gian của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cụ thể hôm nay là Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM đã và đang đóng góp một phần rất quan trọng hướng đến sự phát triển chung, toàn diện của TPHCM, để mỗi người dân đều được thụ hưởng, được cảm nhận sự phát triển của thành phố”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại chương trình

TIỂU TÂN