“Tổ quốc trong tim” và “Hành trình Độc lập” của Báo Nhân Dân thắng lớn tại giải báo chí quốc tế

Ngày 28-4, tại Manila (Philippines), Báo Nhân Dân được vinh danh với hai giải thưởng quan trọng tại giải Báo chí Kỹ thuật số châu Á (Digital Media Award Asia) do Hiệp hội các Nhà xuất bản tin tức thế giới (WAN-IFRA) trao tặng.

Đây là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực trong lĩnh vực báo chí và truyền thông số.

Giải “Sản phẩm số sáng tạo” cho tác phẩm “Hành trình Độc lập”

Cụ thể, Báo Nhân Dân giành giải “Chiến dịch truyền thông xuất sắc” cho chương trình chính luận nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” và giải “Sản phẩm số sáng tạo” cho tác phẩm “Hành trình Độc lập”. Thành tích này đưa Báo Nhân Dân vào nhóm ít cơ quan báo chí trong khu vực đạt từ hai giải thưởng trở lên, bên cạnh nhiều đơn vị truyền thông quốc tế lớn.

Giải “Chiến dịch truyền thông xuất sắc” cho chương trình chính luận nghệ thuật “Tổ quốc trong tim”

Giải thưởng được trao trong khuôn khổ hội nghị Báo chí Kỹ thuật số châu Á, nơi quy tụ nhiều cơ quan báo chí và tổ chức truyền thông hàng đầu. Hội đồng giám khảo quốc tế đánh giá cao các sản phẩm của Báo Nhân Dân ở cả chất lượng nội dung, khả năng ứng dụng công nghệ và sức lan tỏa trong công chúng.

Trong đó, “Tổ quốc trong tim” được xem là một dấu ấn nổi bật khi kết hợp hài hòa giữa yếu tố chính luận và nghệ thuật, đồng thời tạo sức hút lớn với công chúng. Chương trình đã thu hút tới 50.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình, với những khoảnh khắc đáng nhớ như toàn bộ khán giả cùng hòa nhịp hát Quốc ca hay màn trình diễn của lực lượng vũ trang.

Sau sự kiện, phim ca nhạc cùng tên tiếp tục được đón nhận tại các rạp chiếu và hoạt động giao lưu tại nhiều trường đại học, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, đặc biệt trong giới trẻ.

Đại diện Báo Nhân Dân nhận giải thưởng tại giải Báo chí Kỹ thuật số châu Á 2026

“Hành trình Độc lập” là sản phẩm số được đánh giá cao nhờ cách tiếp cận mới mẻ. Tác phẩm tái hiện hành trình lịch sử từ năm 1941 đến ngày 2-9-1945 thông qua việc kết hợp nội dung chính luận với các công nghệ hiện đại như thực tế tăng cường, thực tế ảo và các hình thức tương tác. Cách kể chuyện này giúp lịch sử trở nên sinh động, gần gũi hơn với độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Với kết quả này, “Tổ quốc trong tim” và “Hành trình Độc lập” cũng đã lọt vào vòng chung khảo giải thưởng báo chí toàn cầu của WAN-IFRA, dự kiến diễn ra tại Marseille (Pháp) vào tháng 6-2026.

VĨNH XUÂN