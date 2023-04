Kiều hối về TPHCM đạt 2,119 tỷ USD trong quý 1-2023

Nguồn kiều hối chủ yếu được chuyển về từ khu vực châu Á do khu vực này ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Ngày 21-4, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, trong quý 1-2023, lượng kiều hối chuyển về TPHCM đạt 2,119 tỷ USD, tăng 19,41% so với cùng kỳ năm 2022. Lượng kiều hối chuyển về TPHCM trong 3 tháng đầu năm có mức tăng trưởng cao, bằng khoảng 32% tổng lượng kiều hối chuyển về địa bàn trong năm 2022.

Nguồn kiều hối chủ yếu được chuyển về từ khu vực châu Á do khu vực này ổn định, duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là khu vực có lượng kiều hối chuyển về TPHCM tăng mạnh trong quý 1-2023, tăng đến 84% so với cùng kỳ, trong khi các khu vực khác như châu Mỹ, châu Phi, châu Đại dương kiều hối chuyển về giảm do điều kiện kinh tế khó khăn và lạm phát tăng.

Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, nguồn lực kiều hối cùng với các nguồn vốn khác từ nền kinh tế góp phần vào phát triển sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ cũng như tham gia vào các thị trường, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế của TPHCM.

Lượng kiều hối về TPHCM tăng trưởng tốt trong quý đầu năm 2023 cho thấy điểm sáng phản ánh môi trường đầu tư của Việt Nam ngày càng thuận lợi. Qua đó cũng cho thấy sự quan tâm và lòng yêu nước của kiều bào, sự chịu khó và tích lũy của người lao động Việt Nam tại nước ngoài.