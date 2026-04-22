Xuất khẩu gỗ và thép cốt bê-tông sang Canada trước nguy cơ phòng vệ thương mại

Ngày 22-4, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết, đã nhận thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Canada về 2 nội dung liên quan chính sách phòng vệ thương mại của Canada, gồm rà soát chống bán phá giá đối với thép cốt bê-tông và khả năng điều tra tự vệ với một số sản phẩm gỗ.

Theo thông báo của Tòa án Thương mại quốc tế Canada (CITT), Canada khởi xướng rà soát cuối kỳ đối với các kết luận trong 2 vụ việc NQ-2020-004 (kết luận ngày 4-6-2021) và Q-2020-005 (kết luận ngày 2-7-2021). Phạm vi liên quan đến thép cốt bê-tông nhập khẩu từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Sản phẩm bị xem xét là thép cốt bê-tông cán nóng có gân, dạng thanh hoặc cuộn, đường kính đến 56,4mm.

Quy trình rà soát do Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada (CBSA) thực hiện bước đầu nhằm đánh giá nguy cơ tiếp tục hoặc tái diễn hành vi bán phá giá nếu chấm dứt biện pháp. CBSA dự kiến ban hành kết luận trong 150 ngày, chậm nhất ngày 17-9-2026. Trường hợp xác định có nguy cơ, hồ sơ sẽ chuyển sang CITT để đánh giá thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước và ra quyết định trong vòng 160 ngày tiếp theo.

Nếu không có nguy cơ bán phá giá, biện pháp sẽ bị hủy và thuế đã nộp sau thời điểm hết hiệu lực được hoàn trả. Ngược lại, biện pháp có thể được duy trì.

Cùng ngày, Cục Phòng vệ thương mại cho biết đã nhận được thông tin Bộ trưởng Bộ Tài chính và thuế quốc gia Canada đề nghị CITT tiến hành điều tra tự vệ đối với một số sản phẩm gỗ nhập khẩu. Động thái này được đưa ra trên cơ sở đề nghị của Liên minh Sản phẩm gỗ Canada, trong bối cảnh nước này lo ngại hiện tượng chuyển hướng thương mại.

Phạm vi dự kiến gồm tủ gỗ và tủ phòng tắm, sàn gỗ tự nhiên và công nghiệp, cùng tủ lưu trữ bằng gỗ công nghiệp. CITT có 270 ngày để xác định việc gia tăng nhập khẩu có gây hoặc đe dọa gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước hay không, đồng thời kiến nghị biện pháp xử lý.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam theo dõi sát diễn biến 2 vụ việc, nghiên cứu quy định và quy trình của Canada, đồng thời rà soát hoạt động xuất khẩu các mặt hàng liên quan. Doanh nghiệp nên chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý để được hỗ trợ trong quá trình xử lý vụ việc.

PHÚC VĂN