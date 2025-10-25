Kịp thời ngăn chặn nam thanh niên ý định tự tử

Ngày 25-10, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Phòng PC07, Công an TPHCM đã kịp thời tiếp cận, ngăn chặn nam thanh niên ý định tự tử, đưa người gặp nạn lên bờ an toàn.

Theo thông tin từ Phòng PC07, khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, trên tuyến đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TPHCM) – khu vực cầu cảng ven sông trung tâm thành phố, người dân phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện bất thường, ngồi sát lan can sông với dấu hiệu muốn nhảy xuống sông tự tử.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH trên sông đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động đang trực tại địa bàn khẩn trương đến hiện trường, triển khai phương án ngăn chặn và cứu nạn khẩn cấp.

Lực lượng chức năng phối hợp đưa nam thanh niên lên bờ an toàn

Nhờ sự bình tĩnh, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, chiến sĩ đã tiếp cận, trấn an tinh thần nam thanh niên, kịp thời ngăn chặn ý định tự tử, đưa người gặp nạn lên bờ an toàn. Các cán bộ, chiến sĩ đã chăm sóc, động viên tinh thần giúp nam thanh niên ổn định trở lại.

Theo xác minh ban đầu, nam thanh niên là B.T.T.P. (SN 1995, quê TPHCM). Sau khi được trấn an, người này đã tỉnh táo, được bàn giao cho Công an phường Sài Gòn để tiếp tục hỗ trợ và xử lý vụ việc theo quy định.

Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH trên sông sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức an toàn khi tham gia giao thông đường thủy. Đồng thời kêu gọi cộng đồng phát hiện và báo tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi có người gặp nạn, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn thành phố.

CẨM TUYẾT