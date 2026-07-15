Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tối 14-7, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức hội nghị đối thoại với lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó trưởng Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM; ban chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM cùng 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội K của Quân khu 7 được tăng cường thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị

Các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ đã chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết, phản ánh những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc phát sinh trong quá trình công tác tại hiện trường.

Tại hội nghị, Thượng tá Trần Hùng Cường, Chính trị viên Đội K73, cho biết cán bộ, chiến sĩ luôn xác định rõ trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đại tá Đoàn Đình Tinh, Đội trưởng Đội K70, cũng đánh giá cao ý chí vượt khó, tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi kinh nghiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM; đồng thời ghi nhận việc lực lượng chấp hành nghiêm các quy định, quy trình chuyên môn trong quá trình tìm kiếm, quy tập.

Đại tá Đoàn Đình Tinh, Đội trưởng Đội K70, chia sẻ tại hội nghị

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường, chiến sĩ Vũ Đức Tâm chia sẻ, với lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, bản thân luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy các cấp cùng tình cảm của người dân là nguồn động viên lớn, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ tham dự hội nghị

Theo Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM, thời gian đầu triển khai nhiệm vụ có phát sinh một số khó khăn, song nhờ sự chỉ đạo sát sao của cấp trên và tinh thần đoàn kết của đơn vị, các vướng mắc đã được xử lý kịp thời, đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn biểu dương đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan. Bên cạnh đó, chấp hành nghiêm các quy định, quy trình chuyên môn, quyết tâm thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các lực lượng phải kịp thời báo cáo để có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

THU HOÀI