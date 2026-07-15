Nam bộ và Tây Nguyên tiếp tục mưa dông diện rộng

Sáng 15-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, ngày và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to.

Gió mùa Tây Nam hoạt động ở vùng biển phía Nam. Ảnh minh họa

Theo cơ quan khí tượng, đêm qua và sáng sớm nay, 15-7, khu vực cao nguyên Trung bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ mưa rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như: Mơ Rai (Quảng Ngãi) 80,4mm, Thủy điện Ia Grai 3 (Gia Lai) 72,6mm và Thủy điện Ia Grai 1 (Gia Lai) 64mm.

Ngày và đêm 15-7, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều và đêm nay. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập tại vùng trũng thấp, lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Trên biển, vùng biển từ Đắk Lắk đến TPHCM, khu vực giữa Biển Đông và phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 1,5-3,5m, biển động.

Các vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và một số khu vực khác trên Biển Đông tiếp tục có mưa rào và dông. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng biển cao trên 2m.

Trung tâm cũng cảnh báo, ngày và đêm 16-7, gió Tây Nam mạnh và biển động còn duy trì trên vùng biển từ Đắk Lắk đến TPHCM và khu vực giữa Biển Đông. Tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nêu trên cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và gió giật trong mưa dông.

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