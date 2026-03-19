Ký kết hợp tác, lan tỏa kiến thức về nước và sức khỏe

Sự kiện ký kết hợp tác giữa Câu lạc bộ Thuốc và Sức khỏe, Khoa Luật Trường ĐH Bình Dương và Trung tâm GDNN-GDTX Dầu Tiếng nhằm lan tỏa kiến thức "nước và sức khỏe" , trao tặng máy lọc nước và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Ngày 19-3, tại Trung tâm GDNN-GDTX Dầu Tiếng (xã Dầu Tiếng, TPHCM), Câu lạc bộ Thuốc và Sức khỏe, Khoa Luật Trường ĐH Bình Dương đã phối hợp tổ chức lễ ký kết hợp tác và triển khai chương trình tuyên truyền “Nước và Sức khỏe”.

Tham gia chương trình có gần 100 cán bộ, giáo viên, người lao động của trung tâm và các đơn vị phối hợp thực hiện.

Đại diện Câu lạc bộ Thuốc và Sức khỏe Trường ĐH Bình Dương và lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX Dầu Tiếng trao văn bản ký kết hợp tác

Theo nội dung ký kết, Câu lạc bộ Thuốc và Sức khỏe và Khoa Luật Trường ĐH Bình Dương sẽ phối hợp cùng Trung tâm GDNN-GDTX Dầu Tiếng triển khai nhiều hoạt động như: tuyên truyền kiến thức sức khỏe, phổ biến pháp luật, tư vấn hướng nghiệp và tổ chức các chương trình trải nghiệm cho học viên. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mô hình giáo dục gắn với cộng đồng, đưa tri thức từ giảng đường đến thực tiễn đời sống.

Ngay sau lễ ký kết, chương trình tuyên truyền “Nước và Sức khỏe” được triển khai với nội dung thiết thực, gần gũi. Người tham dự được cung cấp kiến thức về vai trò của nước đối với cơ thể, các nguy cơ từ nguồn nước ô nhiễm và những bệnh lý liên quan. Đồng thời, các chuyên gia cũng hướng dẫn cách nhận biết và sử dụng nguồn nước an toàn trong sinh hoạt hằng ngày.

Công ty TNHH Hyna Việt Nam trao tặng máy lọc nước cho Trung tâm GDNN-GDTX Dầu Tiếng

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty TNHH Hyna Việt Nam đã trao tặng Trung tâm GDNN-GDTX Dầu Tiếng 1 máy lọc nước trị giá 25 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần cải thiện điều kiện sử dụng nước sạch cho cán bộ, giáo viên và học viên, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong đồng hành cùng giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

CAO SƠN