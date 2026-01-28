Những “bước chân xanh” lan tỏa yêu thương

Mang theo kiến thức và tấm lòng thiện nguyện, các thành viên của Câu lạc bộ (CLB) “Thuốc và Sức khỏe” Trường ĐH Bình Dương đã đến với người dân nhiều vùng miền trong cả nước.

Chung một tấm lòng thiện nguyện

Thời điểm được thành lập vào năm 2019, CLB “Thuốc và Sức khỏe” thuộc Khoa Kinh tế, hoạt động chủ yếu để tư vấn và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên (SV) của trường. Nhận thấy ý nghĩa thiết thực của CLB, Ban Giám hiệu nhà trường đã nâng cấp lên thành mô hình cấp trường. Và cũng từ đây, CLB có thêm điều kiện để nâng cao hiệu quả hoạt động với nhiều chương trình ý nghĩa và phạm vi rộng lớn hơn.

Dược sĩ Từ Hữu Công, giảng viên Khoa Kinh tế, Chủ nhiệm CLB “Thuốc và Sức khỏe” chia sẻ, lúc đầu thành lập, CLB chỉ có vài chục thành viên, đến nay đã tăng lên 130 thành viên. Đa phần các thành viên của CLB là SV của các khoa, có chung sở thích tham gia công tác xã hội.

Đều đặn thứ Ba hằng tuần, CLB tổ chức sinh hoạt chuyên môn, chủ yếu là truyền đạt những kiến thức về một cây dược liệu hoặc những thông tin về một loại thuốc mới, cách sử dụng như thế nào cho phù hợp hoặc tìm hiểu các kiến thức sơ cấp cứu ban đầu.

Các thành viên CLB “Thuốc và Sức khỏe” tặng quà Tết đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Ba, tại tỉnh Tây Ninh

Với tinh thần thiện nguyện, chung sức vì cộng đồng, những "bước chân xanh” của các thành viên CLB đã đến với nhiều địa phương của các tỉnh như Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long... để hướng dẫn người dân sử dụng thuốc đúng cách, phát thuốc miễn phí, tư vấn tâm lý học đường, tặng quà cho người dân.

“Mục tiêu hoạt động của CLB hướng đến là gia đình chính sách, học sinh, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số, đồng bào ở những vùng quê hẻo lánh, khó khăn - là những nơi cần được tương trợ xã hội”, dược sĩ Từ Hữu Công chia sẻ.

Trưởng thành sau những chuyến đi

Cùng chung tấm lòng thiện nguyện vì cộng đồng, các thành viên trong CLB đều tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và mang đến niềm vui cho nhiều người. Chia sẻ về hành trình của mình cùng CLB, Trần Tấn Phát, SV năm 3 ngành Quản trị kinh doanh cho hay, qua thực tiễn trải nghiệm sẻ chia vì cộng đồng, CLB giúp em rèn nghề, rèn tâm, học cách sống có trách nhiệm và tử tế hơn với xã hội.

Trong khi đó, Hồ Bình An, SV năm 2 ngành Quản trị kinh doanh chia sẻ: “Giữa vùng sâu, vùng xa còn nhiều thiếu thốn, sự lắng nghe chân thành và những kiến thức giản dị nhưng đúng lúc khiến em cảm nhận rõ giá trị của việc tuyên truyền sức khỏe - đem tri thức đổi lấy niềm tin và hy vọng”.

SV trưởng thành hơn sau mỗi chuyến đi thiện nguyện

Một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thành công là sự đóng góp tích cực của tập thể thành viên. Các SV đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó khăn, chủ động tham gia từ khâu chuẩn bị đến tổ chức hoạt động.

Trong chuyến đi đến xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai vào năm 2024 trao quà cho cựu chiến binh nhân dịp ngày 27-7, các thành viên phải xuất phát từ 3 giờ sáng, di chuyển quãng đường hơn 150km mới đến nơi. Nhưng bù lại, các thành viên được các cựu chiến binh nơi đây đón chào nồng nhiệt và cảm thấy vui vì được tham gia vào một chương vì cộng đồng ý nghĩa.

"Tôi cảm thấy rất vui khi các em tiếp nhận được kiến thức từ thực tế cuộc sống và trưởng thành hơn từ suy nghĩ đến hành động sau mỗi chuyến đi”, dược sĩ Từ Hữu Công trải lòng.

Từ ý nghĩa mang lại trong các chương trình của CLB, nhiều cá nhân, đơn vị đã chung sức, đồng hành để hình thành nên nhiều chương trình ý nghĩa. Dược sĩ Từ Hữu Công thông tin, chỉ riêng trong năm học 2024-2025, CLB đã tổ chức 20 hoạt động nổi bật tại nhiều địa phương như TPHCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Vĩnh Long với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Các hoạt động tại trường học của CLB đã tạo ra hiệu ứng tích cực trong xã hội

Các hoạt động gần gũi với cộng đồng đã tạo ra hiệu ứng tích cực trong xã hội. Đơn cử như, trong hoạt động tuyên truyền thuốc và tư vấn tâm lý học đường tại các trường THCS, THPT, những chủ đề như trầm cảm, bạo lực học đường, căng thẳng thi cử… được xử lý nhẹ nhàng, gần gũi, giúp học sinh và phụ huynh tiếp cận vấn đề sức khỏe một cách toàn diện.

"Trong năm 2026, phát huy các kết quả đã đạt được, CLB sẽ tiếp tục kết nối để thực hiện các chương trình thiện nguyện ý nghĩa như đã làm trong thời gian qua. Trong đó, CLB sẽ phối hợp với nhiều địa phương khác tổ chức trao tặng 10 tủ thuốc, 10 tủ sách vì cộng đồng tại các trường học, giúp lan tỏa tinh thần vì cộng đồng", dược sĩ Từ Hữu Công nói.

CAO SƠN