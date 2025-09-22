Kỳ vọng sức bật mới

Quy định 365-QĐ/TW ban hành ngày 30-8-2025 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đã thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân. Trao đổi với PV Báo SGGP, nhiều chuyên gia, người dân bày tỏ sự ủng hộ.

Rõ nét những chuẩn mực mới

TS Bùi Ngọc Hiền, Học viện Cán bộ TPHCM nhận xét quy định này là căn cứ để các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của bối cảnh phát triển mới.

Ông Trần Việt Trung (ngụ phường Bình Trưng, TPHCM) đánh giá, điểm quan trọng nhất của quy định là đã có khung chuẩn rõ ràng, cụ thể cho từng chức danh.

“Nếu Trung ương và các cơ quan thực hiện nghiêm túc, triệt để thì đây thực sự là điều rất tốt cho đất nước, tạo nền tảng để lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ xứng đáng”, ông Trần Việt Trung bày tỏ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, TPHCM dự hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ do Bộ Chính trị tổ chức tại TPHCM, ngày 25-8-2025. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng quan điểm, ông Đặng Văn Khoa, Báo cáo viên Trung ương Đoàn, Nghiên cứu sinh Khoa học Chính trị, cho rằng điểm nổi bật của Quy định 365 là đã chuyển trọng tâm từ những tiêu chuẩn định tính sang các yêu cầu cụ thể, có thể đo lường được, đặc biệt là về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và “sản phẩm cụ thể”.

Theo ông Đặng Văn Khoa, “quy định lần này có một số điểm rất mới so với trước đây, đáng chú ý là việc đòi hỏi kết quả bằng sản phẩm cụ thể chứ không chỉ đánh giá chung chung. Đây chính là điểm mấu chốt để nhìn thấy cán bộ nào thật sự làm được việc, nhất là các chức danh chủ chốt của địa phương”.

Ông Đặng Văn Khoa phân tích thêm, nếu được thực thi nghiêm túc, quy định này sẽ là cơ sở quan trọng để quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đúng người, đúng việc, ngăn chặn tình trạng “chạy chức chạy quyền”.

Ở góc nhìn khác, ông Nguyễn Văn Khoái, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh khu phố 49, phường Chánh Hưng, đặc biệt tâm đắc với yêu cầu cán bộ không được “háo danh, cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực…”. Ông đề xuất, quan trọng nhất là phải thẩm tra kỹ, giám sát chặt chẽ để những yêu cầu này đi vào thực tế, không để lọt những trường hợp chưa đủ phẩm chất.

Không chỉ cán bộ hưu trí, cử tri lớn tuổi quan tâm nghiên cứu sâu về Quy định 365, mà ngay cả giới trẻ cũng có những đánh giá riêng. Sinh viên Phan Nguyễn Cát Tường, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, bày tỏ ấn tượng khi quy định nêu rõ yêu cầu về trình độ, năng lực của cán bộ lãnh đạo, trong đó có ngoại ngữ và hiểu biết khoa học công nghệ.

“Với xu hướng chính quyền số, đây là điều kiện cần để cán bộ phục vụ người dân nhanh và minh bạch. Thanh niên chúng tôi mong muốn đội ngũ lãnh đạo “vừa hồng vừa chuyên”, có bản lĩnh và năng lực hội nhập để nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế”, sinh viên Phan Nguyễn Cát Tường nói.

TS BÙI NGỌC HIỀN, Học viện Cán bộ TPHCM: Đáp ứng tinh thần “vì việc chọn người” Quy định 365 đã thể hiện rất chi tiết tính cụ thể đối với từng chức danh, từng nhóm chức danh cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý hướng đến hiệu quả thực tiễn của công tác cán bộ trong tình hình mới, đúng theo tinh thần “vì việc chọn người”. Quy định có xác định một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử để khắc phục thực tế khó khăn trong công tác cán bộ hiện nay khi vướng các quy định về điều kiện bổ nhiệm nên không kịp thời bố trí, bổ nhiệm được cán bộ vào các vị trí cần thiết, đặc biệt là các vị trí có tính chất quan trọng, đáp ứng ngay yêu cầu thực tiễn...

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức gánh vác sứ mệnh

Dù đánh giá cao tinh thần của Quy định 365, các ý kiến đều cho rằng thành công hay không nằm ở khâu tổ chức thực hiện, nếu chỉ ban hành mà thiếu thang điểm, quy trình kiểm tra, giám sát cụ thể thì khó đo lường được “sản phẩm công việc”. Vì vậy các cơ quan tổ chức phải có hướng dẫn chi tiết, thậm chí công khai một phần kết quả đánh giá để nhân dân theo dõi.

Ông Nguyễn Văn Khoái dẫn chứng thực tiễn cho thấy, không ít cán bộ cấp cao, thậm chí là những vị trí lãnh đạo chủ chốt đã bị kỷ luật vì những sai phạm tồn tại từ lâu. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của cán bộ lãnh đạo, giảm niềm tin trong nhân dân.

Vì vậy, để Quy định 365 phát huy tối đa hiệu quả, các cơ quan chức năng cần siết chặt hơn nữa quy trình thẩm tra, xác minh lý lịch và phẩm chất cán bộ khi bố trí vào các vị trí lãnh đạo. Công tác này phải được tiến hành nghiêm túc, sâu sát và liên tục, tránh tình trạng “lách luật” hay bỏ sót những sai phạm, kịp thời ngăn chặn những “ung nhọt” làm suy yếu bộ máy, khôi phục và củng cố niềm tin của nhân dân vào đội ngũ cán bộ, và bảo vệ uy tín quốc gia trên trường quốc tế.

Báo cáo viên Trung ương Đoàn Đặng Văn Khoa cũng đề xuất cần tăng cường kiểm tra, giám sát nghiêm minh; cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá để đảm bảo khách quan; đồng thời phải có cơ chế hữu hiệu để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Chỉ khi đó, quy định mới thực sự trở thành động lực then chốt để xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức gánh vác sứ mệnh mà Đảng và nhân dân giao phó.

Bàn sâu đến tiêu chuẩn quan trọng nhất của người lãnh đạo, ông Trần Việt Trung cho rằng đó là sự liêm chính, gương mẫu, gần dân và dám hành động. Cán bộ giữ chức vụ cao càng phải đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết.

“Chúng ta đã có nhiều bài học đắt giá, do đó lần này, việc thực hiện Quy định 365 cần kiên quyết, đồng bộ từ trên xuống dưới, để mỗi cán bộ đều thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trở thành tấm gương cho nhân dân noi theo. Cử tri chúng tôi kỳ vọng rằng, với những quy định cụ thể, rõ ràng, Trung ương sẽ chọn được những người thực sự có tâm, có tầm, đưa đất nước đi lên, tạo niềm tin vững chắc trong nhân dân”, ông Trần Việt Trung gửi gắm.

Các ý kiến cũng đồng quan điểm rằng cần cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, tránh tâm lý “sợ sai” cản trở đổi mới. Nếu chỉ siết chặt mà thiếu bảo vệ, nhiều cán bộ sẽ không dám đột phá, trong khi đất nước đang cần những quyết sách táo bạo.

Nhiều ý kiến thống nhất, khi các tiêu chí của Quy định 365 được áp dụng công tâm, minh bạch, sẽ góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo “đủ đức, đủ tài”, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập. Đây cũng là cách làm rất thiết thực trong việc củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và hệ thống chính trị.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG - THÁI PHƯƠNG - CẨM TUYẾT